白宮公布川習會照片 川普秀什麼讓習近平笑開懷？前官員猜「這一物」
美國總統川普與中國國家主席習近平於10月30日在南韓釜山舉行六年來首次雙邊會晤。白宮隨後公布數十張現場照片，其中一組特別引人注目，可見川普向習近平展示某樣物品，讓習近平與外長王毅等隨行中方高層都笑了出來。
華爾街日報中國分社社長鄭子揚（Jonathan Cheng）在「X」發文表示，白宮釋出的川習會照片有4張「引人注目」的照片。一位網友指出，川普展示的應該是一張談話要點卡，因為大小與桌上的卡片幾乎相同。
前白宮國安會中國事務主任韋德寧（Dennis Wilder）轉發後寫道：「看起來川普好像在給習近平展示他的一張談話要點卡片，就是那種我以前給布希總統做的卡片。我很好奇卡片上到底有什麼內容讓習近平覺得這麼有趣？」
It looks as if Trump is showing Xi one of his talking point cards, the kind I used to make for President Bush. I wonder what was on the card that Xi found so amusing? https://t.co/W5eaOHIs9Q— Dennis Wilder偉德寧 (@dennisw5) October 31, 2025
有日本網友指出，坐在川普旁邊的美國國務卿魯比歐似乎也在笑，而且看起來不像假笑。還有網友表示，幾乎從未見過習近平如此開懷。更有人認為，這組照片「很有梗、很有當迷因的潛力」，甚至可能成為「年度政治照片」。
美國財政部長貝森特接受金融時報訪問時，也提到會談中的一個輕鬆時刻。他回憶：「川普總統問：『我相信你希望我年初訪問北京吧？』習主席回應：『1月和2月太冷了，推到4月吧？』」
