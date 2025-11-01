葛來儀：美中貿易戰休兵 北京可能再把稀土當武器

快訊

中央社／ 華盛頓31日專電

全球矚目的川習會落幕，美學者分析，雙方同意撤回部分報復性措施，使雙邊關係回到9月之前的狀態，形成「脆弱的」貿易戰休兵；中國無疑將維持對稀土開採、加工及提煉的控制權，必要時將再次動用這項「武器」。

美國總統川普（Donald Trump）和中國國家主席習近平30日在韓國釜山舉行雙邊會。川習會前，美中貿易戰再度出現升溫跡象，美國宣布新一波科技相關出口管制，中國則祭出大規模稀土出口管制回應。

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The GermanMarshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）昨天撰文指出，川習會後，美中雙方撤回了過去2個月以牙還牙的報復性措施，使雙邊關係回到9月前的狀態，形成一場「脆弱的」貿易戰休兵。

她寫道，就美國而言，會談成果包括中方承諾向美採購農產品及阿拉斯加的石油、天然氣，加強合作處理芬太尼（fentanyl）問題，北京也承諾完成短影音平台TikTok的最終協議，同意暫停稀土礦產出口管制新措施一年。

稀土對於製造各類民用與軍用高科技產品至關重要，包括智慧型手機、電動車、戰機、潛艦及雷射設備。

葛來儀指出，中國也獲得美方一些讓步，包括同意將與芬太尼相關的20%關稅減半，暫停對半導體、物流與造船業的301條款調查，採取措施允許中國對美投資等。

葛來儀分析，中方可能會認為，他們「以升級換降級」的策略奏效，藉由展現其對大部分稀土礦產與磁鐵的掌控，北京迫使美中重新回到約6週前在西班牙馬德里談判時達成的協議。「中國無疑將企圖維持對稀土開採、加工及提煉的控制權，必要時將再次動用這項『武器』」，以提醒美國及其他國家在這方面的脆弱依賴。

她認為，這次貿易戰休兵為美中雙方提供一些喘息空間，可能暫時穩定雙邊關係，但美中在許多領域的激烈競爭仍將持續，包括創新與科技應用領域。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期接受英國「金融時報」（Financial Times）專訪表示，中方無法持續將關鍵礦產當脅迫工具利用，美方有足以抵銷衝擊的手段。中國在稀土領域對美國的影響力，估計最多只能持續12至24個月。

