中國「對空鳴槍」犯大錯！貝森特：稀土牌威脅美國最多剩2年有用

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（右）10月27日乘空軍一號前往日本時，看著財政部長貝森特（左）接受採訪。法新社
美國總統川普（右）10月27日乘空軍一號前往日本時，看著財政部長貝森特（左）接受採訪。法新社

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月30日舉行全球矚目的「川習會」後，美國財政部長貝森特接受金融時報專訪時表示，北京「犯了真正的錯誤」，威脅暫停稀土出口，並強調美國將在2年內確保替代供應。他指出，川普與習近平已達成「平衡」，但警告中國再也無法把關鍵礦產當作脅迫工具使用。

貝森特說：「我認為他們現在做不到，因為我們已經準備好對應措施。」並補充指出，中國對美國的稀土影響力頂多還能維持12至24個月。他說：「中國已經向所有人示警這個危險，他們犯了一個真正的錯誤。把槍放在桌上是一回事，但朝天開槍又是另一回事。」

貝森特認為，全球對稀土出口管制的強烈反對，讓中國領導階層略感震驚。他說：「我們達成協議，其他條件不變，我們已達到平衡，並能在未來12個月內在這個平衡中運作。」

他回憶，當川普與習近平在南韓金海空軍基地會談時，兩人之間明顯存在互相尊重，習近平雖提出關切，但明顯「希望與川普總統找到合作的領域」。

貝森特說：「兩位領導人都期待面對面推動進展，而不是像春季以來那樣動盪不安。他們清楚，兩國關係的穩定對雙方以及全球經濟都至關重要。」

貝森特還提到會談中的一個輕鬆時刻。他笑說：「川普總統問：『我相信你希望我年初訪問北京吧？』習主席回應：『1月和2月太冷了，推到4月吧？』」

根據雙方達成的一年協議，中國將暫緩實施稀土出口管制，大量採購美國黃豆，並允許美方投資人掌控美國版TikTok。貝森特表示：「在許可程序方面一切已妥，我們很快就能看到交易完成。」

