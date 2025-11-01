誇川習會達成「長久」勝利！川普暗示可能把芬太尼關稅歸零

美國總統川普結束旋風式亞洲行後，10月31日盛讚他與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行的「川習會」所達成的新貿易協議是一項「長久」的勝利，對美國農業、尤其是黃豆產業而言是一項重大突破，並暗示可能進一步減少關稅，同時釋出強化雙邊貿易關係的訊號。

南華早報報導，川普於搭乘空軍一號前往佛州時表示：「這個和中國達成的協議太棒了，將會長期有效。」他並將協議的成功歸功於自己與習近平的私人關係，說：「我跟習主席相處得超好，和中國的會面簡直太精彩了。」

川普還說：「我給了中國極大的誘因去控制芬太尼，把它從市場上消除。」他指出芬太尼有醫療用途，但同時譴責非法交易，並補充說：「我真的相信他們有動力這麼做，也很想把那額外的10%關稅取消掉。」

南華早報指出，川普顯然願意做出更多讓步，至少目前顯示他正從以關稅為核心的策略轉向。川普堅稱，協議的效力在於領導人之間的個人關係，以及他自己的智慧。他說：「我覺得很長一段時間，我們有個聰明的總統，我們的關係很好。如果我們沒有個聰明的總統，也非常有可能，那我們就不會有這麼好的關係。」

儘管川普信心滿滿，但專家指出，這項協議仍存在嚴重疑問，留有大量誤解與誤讀的空間，也可能使美中關係再度惡化，且未解決雙方關係中一些最根本的矛盾。

亞洲集團中國區總經理韓林指出，競爭的結構性裂縫依然存在。他說：「毫不意外，兩位領導人都在對各自的支持者喊話，而非建立持久的和平。」