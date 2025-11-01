快訊

CNN：五角大廈同意向烏克蘭提供戰斧飛彈 只等川普做最終決定

新聞幕後／台肥董座之戰 小英女孩為何力挫賴清德愛將？

馮淬帆驚傳離世！曾炮轟導演王晶是王X蛋：害很多人很慘

聽新聞
0:00 / 0:00

誇川習會達成「長久」勝利！川普暗示可能把芬太尼關稅歸零

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。路透
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）10月30日在南韓釜山金海國際機場舉行雙邊會晤。路透

美國總統川普結束旋風式亞洲行後，10月31日盛讚他與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行的「川習會」所達成的新貿易協議是一項「長久」的勝利，對美國農業、尤其是黃豆產業而言是一項重大突破，並暗示可能進一步減少關稅，同時釋出強化雙邊貿易關係的訊號。

南華早報報導，川普於搭乘空軍一號前往佛州時表示：「這個和中國達成的協議太棒了，將會長期有效。」他並將協議的成功歸功於自己與習近平的私人關係，說：「我跟習主席相處得超好，和中國的會面簡直太精彩了。」

川普還說：「我給了中國極大的誘因去控制芬太尼，把它從市場上消除。」他指出芬太尼有醫療用途，但同時譴責非法交易，並補充說：「我真的相信他們有動力這麼做，也很想把那額外的10%關稅取消掉。」

南華早報指出，川普顯然願意做出更多讓步，至少目前顯示他正從以關稅為核心的策略轉向。川普堅稱，協議的效力在於領導人之間的個人關係，以及他自己的智慧。他說：「我覺得很長一段時間，我們有個聰明的總統，我們的關係很好。如果我們沒有個聰明的總統，也非常有可能，那我們就不會有這麼好的關係。」

儘管川普信心滿滿，但專家指出，這項協議仍存在嚴重疑問，留有大量誤解與誤讀的空間，也可能使美中關係再度惡化，且未解決雙方關係中一些最根本的矛盾。

亞洲集團中國區總經理韓林指出，競爭的結構性裂縫依然存在。他說：「毫不意外，兩位領導人都在對各自的支持者喊話，而非建立持久的和平。」

川習會 川普 習近平 芬太尼

延伸閱讀

川普：一看到中國遏止芬太尼成果 就撤除另10%關稅

美參議員致函川普政府　請求協助大馬打擊美晶片走私至中國

中日韓元首比一比 川普收割亞洲盟友「恩愛秀」背後什麼算盤？

川普、普亭不會面了？俄堅持烏割地惹怒美方 傳布達佩斯峰會遭取消

相關新聞

中國「對空鳴槍」犯大錯！貝森特：稀土牌威脅美國最多剩2年有用

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平10月30日舉行全球矚目的「川習會」後，美國財政部長貝森特接受金融時報專訪時表示，北...

川習會另類解讀 李艷秋：夾在巨人中間的台灣利益在哪？

10月30日南韓釜山「川習會」未提台灣。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專發表「川習會的另類解讀」一文，羅...

特派員在現場／習近平探索新盟友圈 APEC密集場邊外交

中國大陸國家主席習近平對南韓展開國是訪問，馬不停蹄會晤美國總統川普、日本首相高市早苗和加拿大總理卡尼，今天還要跟南韓總統...

誇川習會達成「長久」勝利！川普暗示可能把芬太尼關稅歸零

美國總統川普結束旋風式亞洲行後，10月31日盛讚他與中國國家主席習近平在南韓釜山舉行的「川習會」所達成的新貿易協議是一項...

APEC峰會 習近平：對外大門愈開愈大

中國大陸國家主席習近平10月31日上午在南韓慶州APEC會議上發表談話，他提出五點建議，並強調大陸始終堅持對外開放的基本...

美中一年後將再談判

美國貿易代表葛里爾證實，剛結束的美中貿易談判中，並沒有談到輝達Blackwell晶片，又在另一個新聞節目訪談時表示，對於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。