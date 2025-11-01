川習會另類解讀 李艷秋：夾在巨人中間的台灣利益在哪？

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
10月30日南韓釜山「川習會」未提台灣。圖為川普總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。路透

10月30日南韓釜山「川習會」未提台灣。資深媒體人李艷秋在「李艷秋的新聞夜總會」臉書粉專發表「川習會的另類解讀」一文，羅列7點，她表示，川習會結束，兩個巨人都在爭取國家的最高利益，夾在他們中間的台灣，利益在哪裡？

李艷秋列出7點另類解讀，中國國家主席習近平長高了，美國總統川普變矮了，兩人幾乎同高，全球兩大超級強國，平起平坐的態勢定了。台灣不在桌上，「因為她是中方的私房菜，就算吃了拉肚子，他也要自己處理，不會讓外人說三道四」。

李艷秋表示，正當大家關注川普會不會賣台的嚴肅時刻，外交部長林佳龍忙著發文力挺貪汙被起訴的民進黨立委林岱樺，幫林岱樺動員造勢，「看到民進黨不論外界情勢多險峻，都不忘鬥爭搶權位，一切如常，所以大家要對民進黨有信心，不要想太多」。

總統府發聲明，樂見中美領袖交流對話，我們會支持美國，確保印太及台海的穩定。李艷秋表示，這些外交辭令無聊又空泛，先前兩個強國不和，我們可以躲在美國後面對老共大小聲，現在兩個大人手牽手，「你還要怎樣搞台獨？」所有跟大陸交流做買賣的台灣人，都被貼上中共同路人的標籤，「面對川普這個最囂張的中共同路人，你怎麼如此謙卑？」

李艷秋表示，民進黨警告不要藉川習會散播疑美論，「也就是不管美國怎樣渣，台灣只能當秦香蓮或王寶釧」。

APEC主要國家對美關稅大致都有了結果，李艷秋表示，只有台灣一直談不下來，關鍵在美國要求晶片五五分，台灣晶片產值的一半要給美國。「賴總統，你答應了嗎？喔！談判代表否認了，那總統10月初說要為美國建立半導體生態系，助美國再次偉大，是啥咪碗糕？你的民主國家鏈，怎麼變成台積鏈了呢？現在鏈還不夠，已經擴大成生態系了」。

川普這次在會外唯一提到台灣，沒提台灣民主，只稱讚有大量的台灣公司在美國建廠。李艷秋表示，賴總統能不能問問這位老兄要什麼，台灣給什麼，台灣花錢買的66架F-16V，到現在0交機，卡住的金額高達6500多億；「美國要我們增加國防預算，跟他們買武器自衛，錢給了，武器卻不給，一邊賺台灣錢，一邊向中共示好，我們遇到國際詐騙嗎？」

