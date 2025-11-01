美財長：美國2年內可確保稀土替代來源 北京失算

北京擬緊縮稀土出口管制，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天稱中方失算、犯下嚴重錯誤，美國2年內即可確保稀土的替代供應源。

貝森特認為，中方無法持續將關鍵礦物當脅迫工具利用，原因包括美方有足以抵銷衝擊的手段。中方的作為已讓所有人警醒，而中國在稀土領域對美國的影響力，估計最多只能持續12至24個月。

貝森特是在亞太經濟合作會議（APEC）於韓國慶洲舉行期間，接受英國「金融時報」（FinancialTimes）專訪時，作以上表示。

美國總統川普（Donald Trump）30日在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。貝森特說，在假設各項條件不變的情況下，美中雙方可謂已達成某種「平衡」，未來12個月可在這樣的「平衡」狀態下運作。

川習會前，美中貿易戰再度出現升溫跡象，威脅全球供應鏈：美國宣布新一波科技相關出口管制，中國則祭出大規模稀土出口管制回應。貝森特認為，國際市場對中國新出口管制措施的強烈反應，讓中國領導人感到些許不安。

不過，貝森特說，當川普和習近平面對面坐下來談，很明顯，他們彼此尊重，而習近平顯然希望找到可與川普合作的領域。

貝森特指出，川習二人事前皆期待見面共商如何讓情況有所進展，而不是繼續處於今年春天以來時有波瀾起伏的局面。

貝森特說，川習二人理解到美中之間達成「穩定」的重要性，這攸關兩國與全球經濟。

關於川習會，貝森特另與「金融時報」分享一段相對顯得輕鬆的插曲。

貝森特說，當時美中雙方討論到川普訪問北京，川普提到，「我相信你希望我明年初來訪」，習近平回應，「1、2月天氣很冷，我們何不延後至4月」。

「金融時報」報導，中國已同意暫停稀土出口管制新措施一年、大量採購美國黃豆，並允許美方控制短影音應用程式TikTok。關於TikTok，貝森特說，相關商業交易預計很快就能落實。

貝森特另提到，他曾警告歐洲及其他地區的國家，當美國築起關稅牆，中國貨品勢必將湧向美國之外其他地方。經濟發展程度較低的「全球南方」國家將難以消化大量商品，因此中國貨品將流向歐盟國家、英國、澳洲、加拿大、日本。

在這樣的情況下，貝森特說，已有其他國家跟進美國，對中國加徵關稅，或者正打算這麼做。

貝森特表示，美國對中貿易逆差今年以來已下降25%，而中國的製造業活動已連續7個月萎縮，中方因此或許會自己作出該作的決定。

貝森特主張，美國在軍事、經濟、金融、科技和創新領域享有全球優勢；川普正鞏固和擴張美國實力，而「中國人知道這一點」。

貝森特提到，美中預定下週簽署貿易協議，他有信心達成，並認為美中之間的溝通管道如今較以往好得多。