回溫？習近平邀加總理訪中
中國大陸國家主席習近平昨和加拿大總理卡尼在南韓慶州亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊會面。這是自二○一七年以來，中加領袖首度舉行正式會談。習近平指稱，兩國關係已回暖，並邀卡尼訪中。習近平今天將對南韓正式訪問，並與南韓總統李在明舉行兩人的首次首腦會談。
卡尼表示，「很感謝受邀前往中國訪問，並期待能成行。我期望雙方能展開具建設性且務實的對話，推動建立更可持續、更包容的國際秩序」。
據大陸外交部、央視訊息，習近平昨天下午會見卡尼，強調中加雙方要樹立客觀理性認知，正確看待彼此，從兩國共同和長遠利益出發，推動中加關係發展。
近年中加關係不佳，卡尼前任的杜魯多任內，發生加拿大公民被中國政府拘留和處決；此外，加拿大去年宣布，對中國輸加電動車課徵百分之百關稅。中國今年八月則宣布，對加拿大菜籽油徵收反傾銷保證金。
加拿大總理辦公室表示，習卡會討論有關雙邊貿易議題的解方，包括農業和菜籽油等農業食品，以及水產品和電動車；兩位領袖也談到深化廣泛領域的合作架構，從能源、農業、製造業、氣候變遷到國際金融。根據加方發布的聲明，習、卡一致同意，這次會談代表兩國關係的一個轉折點。
路透十月卅日報導，卡尼多次強調，有必要在中加多年關係不佳後，重啟雙邊廣泛交流。該報導說，加拿大正致力降低對美國市場的高度依賴，並尋找新市場，中國正是僅次於美國的加拿大第二大貿易夥伴。
習近平昨行程滿檔，先出席ＡＰＥＣ第一次大會，接著與日本首相高市早苗，以及加拿大、泰國兩國總理分別會見。習近平對加、泰兩國總理均提及要加強、拓展經貿領域合作，「維護國際公平正義」。
在與泰國總理阿努廷會見時，兩人均提到要打擊網賭電詐等跨境犯罪，習近平也喊話雙方要加快中泰鐵路建設，加強農產品貿易、綠色經濟、數位創新等合作。
