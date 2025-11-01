美中一年後將再談判

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

美國貿易代表葛里爾證實，剛結束的美中貿易談判中，並沒有談到輝達Blackwell晶片，又在另一個新聞節目訪談時表示，對於北京是否履行貿易協議的調查，仍會繼續進行。財政部長貝森特則是在回答福斯新聞提問時預料，美國一年後將再與中方回到談判桌。

美國總統川普30日在返美途中透露，他與習近平未談及輝達晶片出口問題，並將與輝達執行長黃仁勳進一步溝通，但未涉及最先進的Blackwell。川普說：「這是中國與輝達之間的事，我們只是仲裁者。」

葛里爾10月30日在白宮外也告訴記者，川習會時僅簡短談到晶片的大原則，Blackwell晶片並未放上談判桌。

葛里爾30日在福斯商業台受訪時提到，對於北京履行第一階段貿易協議進度的調查，仍會繼續進行，「我們今天（在南韓）並沒有解決美中關係的全部問題。」

川習會 川普 習近平

延伸閱讀

AI泡沫多瘋狂？黃仁勳1張「炸啤照」網上瘋傳 這檔秒成當紅炸子「雞」

駁泡沫說 黃仁勳APEC演說：AI已開始良性循環

一件單價破10萬！黃仁勳揪南韓2巨頭嗑炸雞 「老么」全場穿最貴

宣布供南韓多達26萬個GPU後受訪 黃仁勳大談南韓獨特性

相關新聞

特派員在現場／習近平探索新盟友圈 APEC密集場邊外交

中國大陸國家主席習近平對南韓展開國是訪問，馬不停蹄會晤美國總統川普、日本首相高市早苗和加拿大總理卡尼，今天還要跟南韓總統...

APEC峰會 習近平：對外大門愈開愈大

中國大陸國家主席習近平10月31日上午在南韓慶州APEC會議上發表談話，他提出五點建議，並強調大陸始終堅持對外開放的基本...

美中一年後將再談判

美國貿易代表葛里爾證實，剛結束的美中貿易談判中，並沒有談到輝達Blackwell晶片，又在另一個新聞節目訪談時表示，對於...

APEC峰會發言 習近平：建亞太共同體維護多邊貿易

「川習會」後中美經貿關係出現轉圜之際，大陸國家主席習近平昨天進一步在亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會上發言時，就構建「亞...

回溫？習近平邀加總理訪中

中國大陸國家主席習近平昨和加拿大總理卡尼在南韓慶州亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）領袖會議場邊會面。這是自二○一七年以來，中...

習近平會晤高市早苗提台灣 籲日本恪守重要共識

中國國家主席習近平今天在韓國會見日本首相高市早苗。中國官媒指出，習近平表示，中方願與日方一同推進戰略互惠關係，致力構建建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。