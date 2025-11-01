美中一年後將再談判
美國貿易代表葛里爾證實，剛結束的美中貿易談判中，並沒有談到輝達Blackwell晶片，又在另一個新聞節目訪談時表示，對於北京是否履行貿易協議的調查，仍會繼續進行。財政部長貝森特則是在回答福斯新聞提問時預料，美國一年後將再與中方回到談判桌。
美國總統川普30日在返美途中透露，他與習近平未談及輝達晶片出口問題，並將與輝達執行長黃仁勳進一步溝通，但未涉及最先進的Blackwell。川普說：「這是中國與輝達之間的事，我們只是仲裁者。」
葛里爾10月30日在白宮外也告訴記者，川習會時僅簡短談到晶片的大原則，Blackwell晶片並未放上談判桌。
葛里爾30日在福斯商業台受訪時提到，對於北京履行第一階段貿易協議進度的調查，仍會繼續進行，「我們今天（在南韓）並沒有解決美中關係的全部問題。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言