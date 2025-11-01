APEC峰會 習近平：對外大門愈開愈大

中國大陸國家主席習近平10月31日上午在南韓慶州APEC會議上發表談話，他提出五點建議，並強調大陸始終堅持對外開放的基本國策，以實際行動推動建設開放型世界經濟。路透分析指出，美國如今擁抱貿易壁壘與雙邊協議，中國則擺出一副自由、開放貿易捍衛者的姿態，令人有昨是今非之感。

美國總統川普30日結束與習近平的雙邊會議後便搭機離開南韓，未參加在慶州舉行的APEC峰會，讓習近平成為這場峰會的頭號人物。路透形容，在川普缺席下，習近平可說是占據這場APEC峰會的「C位」。新華社報導，習近平在峰會發表名為「共建普惠包容的開放型亞太經濟」演說，稱「亞太地區發展面臨的不穩定不確定因素增多。愈是風高浪急，愈要同舟共濟」，「中國對外開放的大門不會關閉，只會愈開愈大」，大陸將以「十五五規劃」為契機，堅定不移擴大高水平對外開放。

習近平演說重點

其中他強調，要堅持「把手」而不是「鬆手」、「延鏈」而不是「斷鏈」，積極尋找更多利益契合點，支持供應鏈開放發展。以「亞太經合會議互聯互通藍圖」實施十周年為契機，不斷做實做細硬聯通、軟聯通、心聯通，進一步夯實亞太地區開放發展基礎。

發表完談話後，他分別會見日本首相高市早苗、加拿大總理卡尼、泰國總理阿努廷。

共同社報導，高市早苗和習近平舉行雙邊會議後，向記者表示，「我們確認了日中之間進行多重溝通的重要性。正因為有許多懸而未決的問題，我希望能與習主席持續進行對話」。兩人也提到台灣問題，高市表示，中方先提及台灣議題。她明確表示，維持區域和平與安全極為重要，而「兩岸關係維持良好」是維護區域安定不可或缺的要素。

高市早苗與習近平的首次會面備受關注。高市過去經常發表對中國大陸的強硬言論，因此外界認為大陸對她就任首相保持警戒，甚至習近平並沒依慣例親自發賀電，而是由中國國務院總理李強代發。

新華社報導，習近平也會見卡尼。習近平表示，在雙方共同努力下，中加關係呈現恢復向好發展態勢，符合兩國共同利益。