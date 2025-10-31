中日韓元首比一比 川普收割亞洲盟友「恩愛秀」背後什麼算盤？

美國總統川普（Donald Trump）近日在亞洲進行訪問之旅，雖然是訪問盟友，但整件事根本就是一場現代版「皇帝出巡，萬國來朝」。而我們的兩位主角，日本新任女首相高市早苗與南韓總統李在明都使出渾身解數，希望「皇上」手下留情。

這次川普亞洲行可說滿載而歸，不僅穩拿數千億美金的投資承諾，還享受了帝王級的禮遇。日本首相全程又摟又抱，親密到令人側目。到了南韓更獲贈一頂金皇冠，以及最高榮譽勳章。究竟「恩愛秀」與「加冕禮」背後，日韓兩國各自打什麼算盤，本文將分析川普的日韓之旅，以及亞洲行的重頭戲：「川習會」。

自從鷹派的高市早苗成為日本史上首位女首相後，她與川普的首次會面就成為了全球焦點。 法新社

高市早苗「迷妹式」獻媚外交

首先，我們將焦點放在日本。自從鷹派的高市早苗成為日本史上首位女首相後，她與川普的首次會面就成為了全球焦點。而高市的表現可說是完全超出所有人的想像，與其說是外交，不如說是一場大型「粉絲見面會」。

從網上照片可見，川普熱情地將手搭在高市手臂上，高市又自然地挽著川普手臂下樓。登上美軍航母的時候，高市興奮得像小女孩般跳起來，川普還親暱地摟著她的肩膀。這些畫面立刻被網友AI二創成彷彿愛情電影一般。就連美媒都忍不住形容說他們之間產生了「良好化學反應」。

更有趣的是在檢閱儀仗隊時發生了尷尬的一幕。川普走過美日國旗時，完全沒有停下的意思，逕自走了過去，跟在後面的高市嚇得目瞪口呆，表情非常錯愕。只好自己尷尬地向國旗鞠躬，然後急忙地追了上去。對比南韓前總統尹錫悅當時如何向日本致敬便知，這個細節將美日之間不對等的地位表露無遺。

為了討好川普，高市可說是做足了一百分。她知道川普喜歡吃牛排，就安排了美國產的牛排，還用美國米來宴客，告訴川普日本人也進口美國米。又投川普所好，送上他好友已故首相安倍晉三用過的球桿，日本名將松山英樹簽名的球袋，再加一枚金箔高爾夫球。

高市知道川普常強調美國製造，日本政府竟計劃購買一百輛福特F-150皮卡車當見面禮。為博「皇上」一笑，這些都只是小事。這種近乎「獻身式」的外交姿態在日本國內外引起極大爭議。有日本網友直言感到「羞恥」，覺得高市作為首相動作太不得體，有失國格。

最震撼的一幕，莫過於高市陪同川普一同登上停泊在橫須賀基地的美軍「喬治．華盛頓」號核航母。大家要搞清楚，一位日本首相在自己國家的領土上，登上美國的航空母艦，然後站在美國的講台上向美軍發表演說，宣布日本將「從根本上加強防衛力」，國防開支提高到GDP的百分之二將會提前兩年達標。

除了軍事上的表態，經濟上亦有「成果」。雙方簽署了兩份協議。一份關於確保稀土及關鍵礦產的供應鏈合作，以應對中國的出口管制，另一份則是關於關稅。但最重要的一份「大禮」是總額號稱高達5500億美元的對美投資計畫清單。

但問題來了，根據《日本時報》的報導，這份所謂的「大禮」其實只是一份「意向書」，上面列出日立、三菱和軟銀等公司「感興趣」的潛在項目，但沒有任何項目正式敲定，沒有任何一分錢真正承諾。換句話說，這可能是一張「空頭支票」，用來換取川普訪問期間的和諧氣氛。

看到這裏，大家可能覺得高市完全是「跪了」，但凡事皆有另一面。在與川普的閉門會議中，美國強烈要求日本跟隨制裁，全面禁止進口俄羅斯的能源，特別是液化天然氣。但高市明確向川普表示「非常困難」。她解釋俄羅斯的天然氣，佔日本總進口量近百分之九，且日本公司在俄羅斯遠東的「薩哈林2號」項目有重大利益。如果日本退出該項目，最終只會便宜了中國與俄羅斯，還會導致日本國內電價飆升，所以表明會繼續進口俄羅斯液化天然氣。

無論如何，表面上高市都和川普努力「秀恩愛」，恩愛到她自己不覺得難看，但日本國民對此可能感到尷尬。高市算是熬過了上任後的首個外交任務，川普以後是否會看在安倍晉三的面子上繼續優待高市早苗，值得外界關注。

川普一到南韓，李在明就在古都慶州，為他準備了一場極盡奢華的歡迎儀式。 美聯社

李在明為王加冕 換取核潛艇門票

假如外界認為高市早苗想嫁給川普，南韓總統李在明似乎就將川普當「皇帝」。

川普一到南韓，李在明就在古都慶州，為他準備了一場極盡奢華的歡迎儀式。首先，頒贈南韓最高級別的「無窮花大勳章」，這個榮譽，川普是史上第一個獲得的美國總統。

接下來的禮物，更加送到川普心坎裡。李在明送上一頂朝鮮半島古代新羅王國「金王冠」的複製品。川普一看到無窮花大勳章，立刻高興地說「漂亮得不得了，我現在就想戴上去」。

想到美國這幾個月針對川普的No Kings示威，真是忍不住要讚一下南韓人的幽默感。

黃金、榮譽、至高無上的地位，這些全部都是川普最喜歡的元素。美國人不讓他做皇帝，南韓人幫他圓夢。這招「投其所好」玩得出神入化。整個會面，就在這種「加冕典禮」的氣氛下愉快進行。

當然，南韓不會白白舉辦這場盛大歡迎儀式。在哄川普開心之後，就是談生意的時候。雙方終於敲定了拖了三個月、南韓承諾價值3500億美元的對美投資貿易協議。

大家看清楚，這份協議和日本那份「意向書」完全不同。南韓這份是有板有眼，明確寫了具體金額、投資方式，甚至每年給多少錢、賺到錢如何分配都寫得清清楚楚。

3500億當中1500億是南韓企業在美國的造船業投資，另外2000億美元的現金投資，則用「每年上限200億」的方式分期支付，大大減輕了南韓的財政壓力。這個做法與川普9月底時聲稱，需要日本和南韓預先繳支付這筆天價投資金額，已經完全不同。南韓用一個未來十年的承諾，換取即時的關稅下調，似乎討好川普，換到的貿易協議似乎比日本好一些。

但如果說關稅下調是前菜，那真正的主菜，是一份足以改變東北亞軍事格局的超級大禮。

會面之後，川普在Truth Social宣布：「我已經批准他們（南韓）建造一艘核動力潛艇！」他還說，這艘潛艇將在美國費城的造船廠建造。

這個消息非同小可！核動力潛艇，不是核武潛艇，但它可以長時間在水下潛航，隱蔽性極高，是追蹤敵方潛艇和航母的利器。南韓的核動力潛艇計劃此前一直受到《韓美原子能協定》限制，協定禁止將核燃料用於軍事目的。南韓一直夢寐以求擁有核潛艇，用來應對朝鮮，並在中美之間增加自己的戰略籌碼。但核潛艇的動力技術，尤其是核燃料，美國一直都看得很緊，不會輕易放手。

這次李在明在會上再次請求川普「開綠燈」，而川普終於答應。兩國領導人決定，推進允許南韓在一定範圍內進行鈾濃縮和乏燃料後處理的方向，並加速修訂《韓美原子能協定》的討論。這個戰略價值，確實不是幾千億美元可以衡量。

川普在飛返美國途中，很開心地說與習近平的會面非常成功，零到十分，他會給12分。 新華社

川習會篇：平起平坐的100分鐘

日本的高市早苗，上演了一場教科書級別的「獻媚外交」，同時也引來了國內外大量批評。唯一值得稱道的，可能是她在能源問題上堅守了一條底線。但總體來說，面子輸了，裡子也沒有贏得太多。

如果只看日本、南韓，川普這次亞洲之行，似乎是一場個人的巨大政治勝利。他去到哪裡都享受到帝王級的待遇，同時還帶回一大堆日韓盟友的投資承諾回美國，可以向選民交代。

不過，到了亞洲行程尾聲，川普終於見到他口中偉大的習近平主席，才真正看出差別。沒有人再送金色的禮物，或者頒個獎給他，更沒有「投資大禮包」。習近平最多只是讚了他一句，為加薩停火所作的貢獻。元首會面就是禮儀性的握手、一場100分鐘平起平坐的會晤，乾乾淨淨利落的一場大國元首會議，結束了一場由美國挑起的貿易大戰。

中美貿易戰從4月打到10月，經過了超過半年的談判，中國的稀土及關鍵金屬出口管制，停購美國大豆，各項對等反制措施，很明顯是相當有力的反制。美國也知道，其實這場打擊中國的貿易戰，打下去也是打不贏的。

簡單來說，這次會談結果相當於中美「停火」一年。美國川普政府此前挑起的芬太尼關稅、出口管制50%穿透性規則，以及拜登政府沿用川普任內生效的對華海事、物流和造船業301調查措施，由於中國的有效反擊，美國都全面撤回或部分撤回。其中，美國撤銷對中國10%芬太尼關稅，雙方的總關稅水平回到45%至47%。這個關稅幅度，中國早已準備好可以承受。

所以你說，搞了半年，其實美國在中國身上得到了什麼好處呢? 除了中方承諾打擊芬太尼、買回以前購買的美國大豆、出口以前一直會出口的稀土，美國似乎真的沒什麼收穫。偏偏，川普在飛返美國途中，還很開心地說與習近平的會面非常成功，零到十分，他會給12分。

看來回到美國，川普還可以掛上橫幅說「成功爭取中國買大豆」或者「成功爭取中國打擊芬太尼」，他的支持者應該都會認同。至少，與中國休戰一年，也足夠川普撐過明年年底的中期選舉。

英國《衛報》總結這次川習會，形容是美國終於意識到，霸凌者會遭到反擊。

