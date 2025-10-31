APEC出訪慶州下榻傳統韓式建築 習近平1原因鍾情「這家四星酒店」

據韓媒報導，中國大陸國家主席習近平出訪南韓慶州市APEC期間選擇的下榻酒店引發外界關注，因為中國代表團選擇了一間四星級酒店，而不是更豪華的酒店。

《韓國先驅報》（The Korea Herald）10月31日（周五）報導，習近平於30日（周四）上午抵達釜山，展開為期三天的訪問，這是他2014年來再次訪問南韓。習近平在釜山與美國總統川普（Donald Trump）舉行了備受矚目的會晤，然後前往慶州。習近平31日出席亞太經合組織峰會，並將於11月1日（週六）與南韓總統李在明舉行會談。

報導，習近平下榻位於吐含山，離佛國寺約10分鐘車程的可隆飯店（Kolon Hotel）。可隆酒店是慶州的首家特級酒店，建於1978年，以傳統韓式建築風格、寬敞佔地和高品質服務見稱，儘管評級為四星，但仍被視為當地具代表性的高端酒店。

可隆飯店離川普及美國代表團早前入住的希爾頓酒店大概10分鐘車程，可徒步到達舉辦亞太經合組織重要活動的會議中心。

報導指，慶州是古朝鮮新羅王國的首都，豪華飯店數量有限，僅有兩家五星級飯店。

報道認為，保安方面的考慮可能是中國代表團選擇可隆飯店的原因之一。可隆飯店坐落在群山環抱之中，環境更為靜謐，與外界隔絕，有助於減少外界的干擾與關注。與市中心飯店相比，可隆飯店的地理位置更私密，週邊環境也更優美。

據多名當地居民反映，得悉習近平即將下榻後，相關部門迅速加強周邊保安措施，警力部署明顯增多，整個區域的保安級別隨之提升。

