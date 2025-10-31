快訊

楊瓊瓔頻問F-16V交機狀況 卓榮泰突拉高分貝：不應公開討論

聽新聞
0:00 / 0:00

APEC出訪慶州下榻傳統韓式建築 習近平1原因鍾情「這家四星酒店」

香港01／ 撰文：王海
中國大陸國家主席習近平。 美聯社
中國大陸國家主席習近平。 美聯社

據韓媒報導，中國大陸國家主席習近平出訪南韓慶州市APEC期間選擇的下榻酒店引發外界關注，因為中國代表團選擇了一間四星級酒店，而不是更豪華的酒店。

《韓國先驅報》（The Korea Herald）10月31日（周五）報導，習近平於30日（周四）上午抵達釜山，展開為期三天的訪問，這是他2014年來再次訪問南韓。習近平在釜山與美國總統川普（Donald Trump）舉行了備受矚目的會晤，然後前往慶州。習近平31日出席亞太經合組織峰會，並將於11月1日（週六）與南韓總統李在明舉行會談。

報導，習近平下榻位於吐含山，離佛國寺約10分鐘車程的可隆飯店（Kolon Hotel）。可隆酒店是慶州的首家特級酒店，建於1978年，以傳統韓式建築風格、寬敞佔地和高品質服務見稱，儘管評級為四星，但仍被視為當地具代表性的高端酒店。

可隆飯店離川普及美國代表團早前入住的希爾頓酒店大概10分鐘車程，可徒步到達舉辦亞太經合組織重要活動的會議中心。

報導指，慶州是古朝鮮新羅王國的首都，豪華飯店數量有限，僅有兩家五星級飯店。

報道認為，保安方面的考慮可能是中國代表團選擇可隆飯店的原因之一。可隆飯店坐落在群山環抱之中，環境更為靜謐，與外界隔絕，有助於減少外界的干擾與關注。與市中心飯店相比，可隆飯店的地理位置更私密，週邊環境也更優美。

據多名當地居民反映，得悉習近平即將下榻後，相關部門迅速加強周邊保安措施，警力部署明顯增多，整個區域的保安級別隨之提升。

中國大陸國家主席習近平出訪南韓慶州市期間選擇的下榻酒店引發外界關注，因為中國大陸代表團選擇了一間四星級酒店，而不是更豪華的酒店。 圖／擷自可隆飯店官網
中國大陸國家主席習近平出訪南韓慶州市期間選擇的下榻酒店引發外界關注，因為中國大陸代表團選擇了一間四星級酒店，而不是更豪華的酒店。 圖／擷自可隆飯店官網

延伸閱讀：

APEC峰會｜習近平與高市早苗會談日方：確認構築戰略互惠關係

APEC峰會｜習近平晤加拿大總理 雙方同意恢復重啟各領域交流合作

文章授權轉載自《香港01》

川習會 川普 習近平 飯店 南韓 APEC 李在明

延伸閱讀

豪華郵輪悲劇…8旬嬤花160萬跟團被丟包孤島慘死 女兒心碎怒轟業者

高市早苗與習近平會談 強調兩岸關係良好極為重要

習近平見加拿大總理 強調經貿、能源等領域務實合作

高市早苗與習近平在APEC同框 面帶微笑氣氛融洽

相關新聞

中日韓元首比一比 川普收割亞洲盟友「恩愛秀」背後什麼算盤？

美國總統川普（Donald Trump）近日在亞洲進行訪問之旅，雖然是訪問盟友，但整件事根本就是一場現代版「皇帝出巡，萬國來朝」。而我們的兩位主角，日本新任女首相高市早苗與南韓總統李在明都使出渾身解數，希望「皇上」手下留情。

APEC出訪慶州下榻傳統韓式建築 習近平1原因鍾情「這家四星酒店」

據韓媒報導，中國大陸國家主席習近平出訪南韓慶州市期間選擇的下榻酒店引發外界關注，因為中國大陸代表團選擇了一間四星級酒店，而不是更豪華的酒店。

稀土休戰讓川普得意 專家示警：恐反而開創危險先例

川普周四在空軍一號上說，美中已就最棘手的稀土供應問題「解決」了分歧。他宣稱，「稀土方面已完全沒有障礙，希望這個詞能從我們的詞庫中消失一段時間」。他將中國同意暫緩實施新出口管制一年決定，視為一場勝利。 前國務院官員Chris McGuire說：「中國對稀土的管制是一次重大升級，意在阻止我們進一步加強出口限制。我們不僅沒反擊，還同意撤回部分管制。」他警告此舉開創危險先例。這次協議實質上是一場為期一年的「新管制停火」。由於美方管制措施更具針對性，須經常更新才能維持效果，「這樣的安排對中國比對美國更有利」。

川習會先熄美中貿易戰火 台灣問題待川普明年訪北京再談

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓...

不是金正恩專屬 習近平隨扈「跑步追車」貼身保護

美國總統川普、中國國家主席習近平30日上午在南韓釜山金海國際機場會晤，進行長達1個小時40分鐘的會談。結束後，川普率先搭...

路透：川習會協議 只是「脆弱的」戰術性休兵

川普總統盛讚此次川習會，並表示若滿分是10分他給12分。但這兩位領導人所達成的協議似乎只是貿易戰中脆弱的休兵，仍未解決根...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。