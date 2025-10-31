川習會協議貿易休戰 回到原點現況發展一次看

美國總統川普與中國國家主席習近平昨天在韓國會談後達成貿易休兵，美聯社報導分析，經過數月的擺架子、爭執與威脅，兩位領導人基本上回到原點。

雖然川普讚揚會談取得「巨大成功」，但這次的協議恐怕只能彌補川普重返白宮後發起貿易戰所造成的部分損害。

報導指出，目前3位數關稅不再列入考量，但美中互徵的進口關稅比1月時還高。稀土原料的流通將更加順暢，但中國已設立出口許可制度，可隨需求收緊或放寬。此外，港口費將喊卡，但僅限1年。中國先前突然停止採購美國黃豆，如今又開始購買。

康乃爾大學（Cornell University）經濟學家普拉薩（Eswar Prasad）表示：「很難看出美國在雙邊關係上，較川普上任前取得哪些重大進展。」

聯邦參議院少數黨民主黨領袖舒默（ChuckSchumer）批評這次的協議，認為美國「並沒有因此更好」。

舒默表示：「事實上，情況更糟了：物價上漲，而中國並未同意任何能實質改善我們雙邊貿易的內容。」他還說，川普「挑起貿易戰，對企業、消費者和豆農造成巨大混亂，然後現在還為試圖收拾自己搞出的爛攤子額手稱慶」。

儘管如此，這次的協議注入了一定程度的穩定性，讓世界兩大經濟體美國和中國乃至全世界有時間和空間重新調整。

美中仍需敲定最終協議，這個過程隨時可能爆發新的爭端，但就目前而言，習近平似乎有意擺脫近期的緊張局勢。習近平在官方聲明中提到「中美經貿關係近期經歷曲折，也給雙方帶來一些啟示」，並說「雙方應該算大帳，多看合作帶來的長遠利益，而不應陷入相互報復的惡性循環」。

●雙方降低關稅 中國恢復購買美國黃豆

川普2月發動貿易戰首波攻勢，指控北京未能遏阻用於製造非法類鴉片止痛劑「芬太尼」（Fentanyl）的化學品流向美國，隨即對中國商品加徵10%關稅。中國反制後，美對中關稅一度飆升至145%，但川普在市場暴跌後決定調降。

雙方5月在日內瓦經貿會談後，美國對自中國進口商品關稅從145%調降至30%，中國對美國課徵關稅從125%調降至10%。美國保留因芬太尼問題對中加徵的20%關稅，中國則維持對美國農產品10%或15%的報復性關稅。

川普如今表示，因芬太尼問題祭出的關稅降低10%，以換取北京合作緝毒。

美國農業部長羅林斯（BrookeRollins）表示，中方也會撤銷對美國農產品的報復性關稅。中國商務部發言人則表示，中國將「相應調整」反制措施，但未提供細節。

此外，羅林斯表示，中國同意從現在到明年1月購買1200萬公噸美國黃豆，並在接下來3年每年至少購買2500萬公噸。

相比之下，中國今年前8個月購買1700萬公噸美國黃豆，但9月進口量為零。據中國官媒報導，中國去年購買2200萬公噸美國黃豆。

儘管中國未證實最新黃豆協議細節，中國商務部發言人表示，雙方已就擴大農產品貿易達成「共識」。

●出口管制和港口費暫停1年

中國4月運用在關鍵礦物加工的壟斷地位，要求部分稀土元素出口必須申請許可；10月9日擴大出口管制規範，顯然是回應美方將出口管制範圍延伸至已列黑名單企業的相關公司。

川普憤而揚言對中國加徵100%關稅，不過雙方最終還是在川普與習近平於韓國會談前降溫。

北京昨天宣布，中方將暫停實施10月9日公布的稀土出口管制措施1年，並將研究細化具體方案；美國則將「穿透性規則」暫停1年。「穿透性規則」為美國商務部9月29日宣布擴大出口管制實體清單措施，將實體清單中的企業持股50%以上的子公司也列入黑名單。

另一個棘手的問題是美國在10月開始對與中國有關的船舶徵收港口費，此舉被視為美國重振造船能力計畫的一環。北京方面也採取反制措施。

中國商務部表示，雙方的港口費並未取消，但將暫停1年。

●未來局勢仍充滿變數

目前仍不清楚川普是否會接受恢復現狀，還是會推動解決美中長年糾結的根本問題。

美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）形容最新發展「非常令人鼓舞」，並表示「我們希望未來的談判能解決長期以來的市場准入障礙，有助於美國企業公平競爭，並為雙邊貿易關係帶來長期的可預測性」。

未來將有更多機會繼續應對這些挑戰。川普表示他將於4月訪問中國，之後習近平將訪問美國。

如果川普不成功，這段時期或許只會被視為雷聲大雨點小，對中國持續上升的經濟基本走向沒有影響。

美國前總統拜登執政時期擔任副國務卿、現任策略諮詢公司美商亞洲集團（The Asia Group）主席康貝爾（Kurt Campbell）表示：「一般而言，川普對無法立即見效的事情容易失去耐心，而中國則較擅長謀求長遠利益。」