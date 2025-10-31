葛里爾說Blackwell晶片沒上談判桌 貝森特料美中一年內會再談判

美國貿易代表葛里爾周四（30日）在白宮外對記者說，剛結束的最近一輪美中貿易談判中，並沒有談到輝達（Nvidia）的Blackwell晶片。他在另一個新聞節目訪談時表示，對於北京履行貿易協議的調查，仍會繼續進行。財政部長貝森特則是在回答福斯新聞提問時預料，美國一年後將再與中方回到經貿談判桌。

葛里爾告訴在白宮外的媒體記者，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平在會談時，只有簡短談到晶片的大原則，Blackwell晶片並未放上談判桌。

他同日在福克斯商業新聞接受前川普經濟顧問庫德洛主持的節目訪問。葛里爾提到，儘管美中兩國領導人在峰會上同意暫停提高關稅和先不加強出口管制，但是美方針對中國履行美中第一階段經貿協議情況所發動的調查，還是會繼續推動。

美中第一階段經貿協議是川普第一任期時，美國與中國達成的初步、範圍有限的貿易協議。上周五貿易代表署宣布啟動中方履約進度調查，外界認為是刻意在「川習會」前製造可供運用的談判籌碼。

葛里爾回答庫德洛：「我們今天並沒有解決美中關係中的全部問題。」

彭博資訊解讀貿易代表署不中止履約調查，可保持對中國商品加徵新關稅的大門敞開，掌握報復工具，以防範川習兩人的協議破裂。

財政部長貝森特則是接受福斯新聞訪談時，被問到一年內美國與中國的關係會是如何，他說，預期會與中方再度回到談判桌。

川普第一任期時所簽的美中第一階段經貿協議當中，北京承諾增加採購美國農產品。根據全美玉米種植者協會與美國黃豆協會去年公布的研究報告，2020到2021年中方應該履行的800億美元美國農產品採購承諾，實際上沒有達到。

根據美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）的說法，北京在最新協議中承諾，未來幾年內將至少購買8,700萬噸美國黃豆。