川習會未談台灣！環球時報解讀：「於無聲處聽驚雷」

大陸國家主席習近平與美國總統川普30日在南韓釜山的會晤中，沒有提及台灣議題，受到廣泛關注，而中共官媒刊發一篇評論文章強調，「這次會晤不提台灣問題，實際上是於無聲處聽驚雷，此時無聲勝有聲」。

環球時報30日深夜刊出署名「北平鋒」的評論文章，當中做出上述表示。文章提到，習近平在此次會晤中指出，「當今世界還有很多難題，中國和美國可以共同展現大國擔當，攜手多辦一些有利於兩國和世界的大事、實事、好事」，這是避免台灣成為全球「最危險的引爆點」，解決好台灣問題正是有利於兩國和世界的大事、實事、好事。

文章稱，9月19日川習通話，消息稿也沒有直接提到台灣問題。9月20日北平鋒在「祖國統一勢不可擋」一文中指出，中美兩國元首務實、積極、建設性的通話釋放出的「相向而行」、「偉大關係」，「讓『倚美謀獨』的賴清德變得抓狂」。

此外川普在這次釜山會晤中表示，「美中關係一直很好，將來會更好，希望中國和美國的未來都更加美好」，文章認為，川普期待明年早些時候訪問大陸，並邀請習近平訪美。川普也在飛機上受訪時說，這次會晤是「一次巨大的成功」。

就此北平鋒解讀，「這些重要資訊的意義內涵豐富，中美關係未來一段時間確定性向好發展的勢頭不言自明。相信這些重要資訊台灣社會能讀懂，賴清德之流也一定看得懂，會更加坐立不寧、寢食難安」。

值得一提的是，文章也重述了川習上次會晤2019年6月時，兩人就涉台立場的表態，文章指習闡述了大陸政府在台灣問題上的原則立場。川普當時表示，「我重視中方在台灣問題上的關切，美方繼續奉行一個中國政策」。此次釜山會晤的消息稿，未再提及台灣問題，「但中美元首極具建設性、前瞻性的表態更加令人回味無窮」。

對於這次習近平向川普喊話「讓中美關係這艘大船平穩前行」，文章強調，確保中美關係這艘大船不偏航、行得穩、走得遠，一個重要前提是美方正確認識和處理好台灣問題。兩利還是兩害，關鍵在於美方是否清醒認識到台灣問題是中國核心利益中的核心。「美方只有言行一致恪守一個中國原則，履行中美三個聯合公報，堅定不支持『台獨』的立場，不干涉中國內政，才能為中美關係平穩發展築牢根基，也才能避免極少數『台獨』分裂分子把中美兩國拖入衝突對抗的危險境地」。