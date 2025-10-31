快訊

川習會後繼續301調查！美貿易代表：美中並未解決所有問題

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。美聯社
美國總統川普（左）和中國國家主席習近平（右）30日在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。美聯社

美國貿易代表署24日宣布，將依據美國《1974年貿易法案》第301條規定，對中國大陸是否履行美國總統川普第一任期內簽署的「第一階段貿易協議」展開調查。儘管川普與中國國家主席習近平30日舉行「川習會」時達成新一輪貿易戰休兵，但美國貿易代表葛里爾表示，301條款調查將持續進行，為對中國商品加徵關稅預作準備。

彭博資訊報導，葛里爾啟動的301條款調查，被視為川普會晤習近平時的一項潛在談判籌碼。不過，葛里爾在會後接受福斯財經新聞主持人、前白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）訪問時強調，調查仍在進行中。

他說：「你這樣假設是正確的。我們今天並沒有解決美中關係中的每一個問題。」報導指出，葛里爾決定不暫停調查，可能為川普提供一項手段，若雙方協議破裂，美國可藉此對中國祭出新的關稅報復措施。

301條款授權美國總統採取適當措施，包括關稅與非關稅報復行動，以反擊外國政府的不公平措施或政策。相關調查通常歷時數月甚至更久，但結果可能比川普以緊急權力單方面徵收的關稅更具法律效力。

美中兩國在川普第一任期內爆發貿易戰，最終於2020年1月15日在美國白宮簽署「第一階段貿易協議」，又稱「美中經濟與貿易協議」，明確規定中國應增加對美採購額，在2020年與2021年兩年間，在2017年出口基準金額1860億美元的基礎上，額外進口合計約2000億美元的商品與服務，但中國最終未完成該採購目標。

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）表示，中方在最新協議中承諾，未來數年將至少購買8700萬噸的美國黃豆。

