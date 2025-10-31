快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

川習會中國取得重大突破！國安議題不容討論 如今被川普放上談判桌

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普（中左）30日與中國國家主席習近平（中右）在南韓釜山金海空軍基地會晤後交談。歐新社
美國總統川普（中左）30日與中國國家主席習近平（中右）在南韓釜山金海空軍基地會晤後交談。歐新社

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行「川習會」，雙方均做出讓步，但與其說是推動美中關係進展，反倒在某種程度上重回先前的休兵條款。不過，紐約時報指出，更值得注意的是，美方撤銷的其中一項措施設下更重要先例：川普政府同意，將出口管制穿透性規則暫停一年。

美國商務部9月29日發布出口管制穿透性規則，延伸「實體清單」（entity list）的適用範圍；「實體清單」是一種針對對國家安全構成威脅的外國公司而設的貿易黑名單，美方新規對列入「實體清單」等的企業持股超過50%子公司追加同等出口管制制裁。根據中國商務部在川習會後發布聲明，美方同意這項規則暫停實施一年。

長期以來，北京一直尋求將出口管制納入雙邊談判範圍。美國前官員與專家表示，這是美方在貿易談判中，首次在國家安全相關技術管制領域做出其中一項讓步，也可能是中方一項突破。

曾在布希（George W. Bush）政府擔任出口管制官員的帕迪拉（Christopher Padilla）表示，這代表美國政策方向的重大轉變。帕迪拉說，中國官員在與美國歷屆政府的會談中，始終要求撤回出口管制措施，「我們都有準備好的發言要點，第一條是：『這是國安問題，我們不會在貿易談判中討論。』」

他指出：「出口管制現在成為美中關係中的可交易議題，你們已打破數十年先例。」

儘管白宮發言人反駁這項協議與以往政策不一致的說法，但亞洲集團（Asia Group）合夥人、曾任共和黨籍前聯邦參議員賽瑟（Ben Sasse）國安顧問的費特利（Brett Fetterly）同意，北京在此次川習峰會上成功實現長期目標，將國安導向的出口管制議題納入更廣泛的貿易談判。

費特利表示：「科技競爭如今已成為美中關係的主軸，而在這一點上，習主席取得美方的關鍵讓步。」

不過，川普政府似乎並未在美國出口管制上做出一些批評人士擔心的更大幅讓步，例如川普本人曾暗示會與習近平討論銷售輝達（Nvidia）尖端Blackwell晶片的問題，立即引來跨黨派國會議員的迅速譴責。

許多商業團體讚揚美中關係回歸大致穩定，有助於促進貿易與經濟增長。但一些專家認為，鑑於中國對關鍵礦產的控制，川普政府可能別無選擇，只能回撤美國的技術管制措施；北京2024年12月首次對稀土礦出口實施限制，今年4月與10月再次擴大，以應對川普的貿易戰。

川習會 川普 習近平

延伸閱讀

韓媒：周三「川李會」後 川普回飯店大啖起司漢堡…番茄醬擠好擠滿

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

川習會未談台灣 美學者：大陸可能怕籌碼不夠

川習未討論台灣 美前官員推測2原因對台有利

相關新聞

川習會中國取得重大突破！國安議題不容討論 如今被川普放上談判桌

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行「川習會」，雙方均做出讓步，但與其說是推動美中關係進展，反倒在某種程...

川習會後繼續301調查！美貿易代表：美中並未解決所有問題

美國貿易代表署24日宣布，將依據美國《1974年貿易法案》第301條規定，對中國大陸是否履行美國總統川普第一任期內簽署的...

美專家看川習會：美方釋訊號 貿易不改變對台立場

川習會昨天落幕，美國總統川普表示雙方未談到台灣議題。美國國際經貿談判專家考伊分析，就公開資訊來看，美方很有可能採取一種審...

川普速報／川習會後高風險解凍期 雙方降溫但警戒未鬆

編按：美國總統川普上任以來，掀起全球「川普風暴」。聯合報數位版即日起每周一至周五，由資深編譯搭配AI協作，一早為讀者編按精選川普最新發言，快速整理對全球經貿政策與國際局勢的影響。 速報觀察 釜山「川習會」落幕不到一天，雙方正著手細化一年期休戰協議的執行機制。北京已通知相關部門暫緩稀土出口管制，並啟動芬太尼前驅物出口追蹤制度；華府則著手公布新的關稅調整清單，平均對中稅率降至約47%。據《華爾街日報》與《路透》後續消息，川普政府正研擬以農產品採購與晶片出口換取「第二階段談判」進場時程，最快11月中旬重啟工作層磋商。外界形容此次休戰是「高風險解凍」，但科技與金融脫鉤仍將持續。

分析：川習會為貿易戰降溫 未改美中全面競爭態勢

美中貿易戰之際，全球矚目的川習會落幕。美前官員分析，這是一場「降溫」會議，雙方都撤回一些懲罰性措施，但沒有任何實質突破進...

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

美國商務部日前擴大貿易管制的黑名單，其中包括多家中國企業，並頒布新規定，將黑名單擴及相關子公司，被認為是中國祭出稀土出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。