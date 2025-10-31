川習會中國取得重大突破！國安議題不容討論 如今被川普放上談判桌

美國總統川普與中國國家主席習近平30日在南韓釜山舉行「川習會」，雙方均做出讓步，但與其說是推動美中關係進展，反倒在某種程度上重回先前的休兵條款。不過，紐約時報指出，更值得注意的是，美方撤銷的其中一項措施設下更重要先例：川普政府同意，將出口管制穿透性規則暫停一年。

美國商務部9月29日發布出口管制穿透性規則，延伸「實體清單」（entity list）的適用範圍；「實體清單」是一種針對對國家安全構成威脅的外國公司而設的貿易黑名單，美方新規對列入「實體清單」等的企業持股超過50%子公司追加同等出口管制制裁。根據中國商務部在川習會後發布聲明，美方同意這項規則暫停實施一年。

長期以來，北京一直尋求將出口管制納入雙邊談判範圍。美國前官員與專家表示，這是美方在貿易談判中，首次在國家安全相關技術管制領域做出其中一項讓步，也可能是中方一項突破。

曾在布希（George W. Bush）政府擔任出口管制官員的帕迪拉（Christopher Padilla）表示，這代表美國政策方向的重大轉變。帕迪拉說，中國官員在與美國歷屆政府的會談中，始終要求撤回出口管制措施，「我們都有準備好的發言要點，第一條是：『這是國安問題，我們不會在貿易談判中討論。』」

他指出：「出口管制現在成為美中關係中的可交易議題，你們已打破數十年先例。」

儘管白宮發言人反駁這項協議與以往政策不一致的說法，但亞洲集團（Asia Group）合夥人、曾任共和黨籍前聯邦參議員賽瑟（Ben Sasse）國安顧問的費特利（Brett Fetterly）同意，北京在此次川習峰會上成功實現長期目標，將國安導向的出口管制議題納入更廣泛的貿易談判。

費特利表示：「科技競爭如今已成為美中關係的主軸，而在這一點上，習主席取得美方的關鍵讓步。」

不過，川普政府似乎並未在美國出口管制上做出一些批評人士擔心的更大幅讓步，例如川普本人曾暗示會與習近平討論銷售輝達（Nvidia）尖端Blackwell晶片的問題，立即引來跨黨派國會議員的迅速譴責。

許多商業團體讚揚美中關係回歸大致穩定，有助於促進貿易與經濟增長。但一些專家認為，鑑於中國對關鍵礦產的控制，川普政府可能別無選擇，只能回撤美國的技術管制措施；北京2024年12月首次對稀土礦出口實施限制，今年4月與10月再次擴大，以應對川普的貿易戰。