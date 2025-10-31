川習會後美中貿易戰降溫 專家：關鍵問題未解

美國總統川普與中國國家主席習近平會談，達成若干共識；國際媒體分析，這顯示貿易戰的局勢暫時緩和下來，但造成兩國緊張的根本問題仍然未解。

川普與習近平在當地時間30日於南韓釜山見面，雙方同意：中國恢復購買美國黃豆、暫停1年稀土出口管制，美國則降低對中關稅，從57%調降至47%。

國際媒體分析，這場川習會的結果，象徵兩國在貿易戰的暫時降溫。路透社報導，貿易戰在川習會後暫時緩和，但並不代表兩國之間的對抗關係有任何改變。

路透社指出，川習會之後，美中雙邊關係大致回到川普發動「解放日行動」之前的狀態。川普在今年4月2日宣布一項大規模關稅計畫，他稱之當天為「解放日」（Liberation Day），從此引發雙方你來我往的報復升級。

川普4月啟動關稅政策時，矛頭指向幾項重大議題，包括中國政府主導補貼的產業政策、製造業產能過剩導致低價輸出，以及出口導向但缺乏市場開放的成長模式。不過，以上議題在這次川習會中均未被討論。

華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）主任季爾克里斯（Emily Kilcrease）指出，自川普政府上任以來，美中貿易戰不斷升高緊張關係，這次的會談只是讓雙方暫時緩和衝突，沒有解決主要問題。

季爾克里斯分析，會談結果顯示，面對川普的關稅措施，習近平的回應策略奏效，使用出口管制等手段，迅速應對川普政府的出招。

路透社指出，在兩國長期緊張關係之下，這次雙方領導人溫和互動、同意明年兩次互訪，對於夾在兩國之間、長期承受壓力的跨國企業而言，提供了喘息空間。

中國同意暫緩稀土出口限制，美方同意下調部分關稅，但媒體分析指出，這次會談宣告「戰術性休兵」不代表結構性問題已經解決。中國稀土出口限制只是延後並未取消，美國製造業仍面臨關鍵原料的不確定性。