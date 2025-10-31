紐時：國安出口管制項目不上談判桌 美國因稀土讓步

快訊

中央社／ 紐約30日專電

川習釜山會談結束，雙方在關稅、稀土、大豆與出口管制等暫時休兵。「紐約時報」指出，美國過去不曾將涉及國安的出口管制列入經貿談判項目，這次開了先例。分析師認為習近平這回合讓美國讓步，關鍵仍是稀土。

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平在韓國釜山舉行約100分鐘的會談，美國同意不加徵額外關稅，並降低先前因芬太尼加徵的關稅，中國延遲施行10月公布的更嚴格稀土出口核可制度一年，恢復購買大豆。

此外，美方暫不擴大施行10月提出的對中科技出口新管制，禁制實體清單不擴大至名單上旗下的其他公司。

紐約時報（New York Times）指出，川普政府以國安為由，列出取得美國科技，及使用美國先進科技製造產品的禁制業者清單，新制進一步擴大至名單之外的旗下相關企業，措施將暫緩一年。但美國前官員與學者認為，這是美方在協商中對國安科技管制的一項讓步，也可能是中方的突破。

前總統小布希（George W. Bush）時期負責出口管制的官員巴迪亞（Christopher Padilla）表示，中方官員在許多美國總統任內經貿談判時，都要求美方撤回出口管制，川普的作法代表政策改變。

他說，每次談判都有重點，但涉及國安的項目不會在談判桌上討論。如今出口管制也可商量，美國已放棄數十年的原則。

亞洲集團（Asia Group）首席專員費特利（BrettFetterly）認為，科技競爭是當前美中關係主軸，習近平這回成功讓美國讓步。

美國雖然快馬加鞭重塑稀土供應鏈，但未來幾年中國仍將從礦源、開採到精煉，主導關鍵稀土磁鐵供應。

也有分析師認為，這是不得不的退讓。華府長期對他國進行科技出口管制，同樣透過批核系統限制晶片輸中，中國很自然的回敬相同手段。中國長期面臨科技管制，現在發展出自己的強勢措施。

諮詢公司米諾瓦科技未來（Minerva TechnologyFutures）策略長班森（Emily Benson）表示，美國似乎不清楚他國也有能力祭出相同管制手法才讓人感到訝異，這遲早會發生。

美中貿易戰已開打數月，但部分美國政府機構看來欠缺協調，有人認為白宮國安會功能降低是原因之一。

報導指出，中國近期回應似乎向美方傳達「任何招術北京都將以相同手法奉陪」的訊息。第一回合日內瓦談判後，美國商務部宣布全球使用華為人工智慧晶片產品都違反出口禁令，中國也拋出稀土出口限制令，雙方繼續回到談判桌。

