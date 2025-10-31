義媒：川習會未促中國停助俄羅斯 歐洲外交圈失望

快訊

中央社／ 羅馬30日專電

川習會」落幕，義大利大報晚郵報認為，美中矛盾與分歧是「結構性」的，並非一次握手微笑就能解決，而會中未能促使中國承諾停止助長俄羅斯入侵烏克蘭，讓「歐洲外交界一片失望」。

美國總統川普（Donald Trump）30日在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會，達成貿易休兵。義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，雖然會中聲稱有討論俄烏戰爭，但歐洲外交界覺得沒看到任何新進展，「中國領導人沒做出任何讓步，中國仍繼續進口俄羅斯石油，莫斯科也可繼續從中國獲得製造武器的材料。」

在川習會前夕，歐洲對於「川習會」促成俄烏停火抱持期待。教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）28日呼籲國際共同達成烏克蘭停火時，也特別強調中國在促進俄烏和平方面「有話語權」。

晚郵報指出，在川習會結束後，歐洲多位外交官的共同評價是「烏克蘭問題沒有新進展」，甚至認為美中領袖在會中只有稍微提起此話題，為了寫入官方報告。

晚郵報指出，施壓俄羅斯停火的有效方法眾所皆知，就是讓中國大幅減少向俄羅斯購買石油，因為石油是普丁（Vladimir Putin）戰爭機器的主要資金來源，而中國是俄羅斯油氣最大買家，約占俄羅斯油氣出口總量42%。

晚郵報報導，川習會未談到限購俄羅斯石油，未要求中國不得向俄羅斯供應武器原料，讓歐洲外交界人士感慨，任何期待習近平干預普丁入侵烏克蘭的人，終將以失望收場。

至於川習會的正面效果，晚郵報認為，川普最關鍵斬獲是讓中國「放寬稀土管制」，第二大收穫是「中國將向美國大量購買黃豆」，讓支持川普的美國農民很高興；此外中國承諾加強芬太尼原料出口管制，芬太尼這種強效類鴉片止痛劑，在美國引起嚴重的藥物成癮問題。

晚郵報指出，作為交換，川普宣布美國立即將對中國的關稅從57%調降至47%，美國原擬在11月1日起對中國額外加徵100%報復性關稅，這部分應也不會再實施。不過目前川普僅提到概括性內容，實質貿易細節有待進一步談判。

晚郵報認為，整體而言，川習面對面談判有助緩解爭端，但美中在經濟、科技和地緣政治等更重要問題上，依然處在對抗衝突的軌道，這些問題皆非幾次握手微笑就能解決，美中在許多領域注定將持續「脫鉤」。

