美財長：中國未來3年購7500萬噸黃豆 回復正常量

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國總統川普與中國國家主席習近平30日會談，中方表示願恢復採購美國黃豆。美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，中國承諾未來3年每年對美黃豆採購量恢復至正常水準。

貝森特在福斯財經新聞網（FBN）表示，中國同意今年（從現在起到明年1月）向美國購買1200萬噸黃豆，並在接下來3年每年至少購買2500萬噸。

紐約時報指出，雙方協議的最終條款尚未公布，看起來是中國的採購量將回到川普今年回鍋並發動新一輪貿易戰之前的水準。

以金額計算，黃豆是美國對中國最大的出口商品，去年出口額達126億美元。但隨全美在秋季進入大豆收成，去年佔美國黃豆外銷52%的中國卻缺席，5月以來對美黃豆採購降至零。在川普對中國商品徵收高額關稅後，中國轉向巴西購買。

失去中國這個主要買家，使美國農村地區憂心類似1980年代的農業危機重現，許多農場恐因此破產。川普政府原本準備提供聯邦補助金，協助農民撐過今年收成季，但相關計畫因聯邦政府關門而被擱置。

貝森特所說中國今後3年每年將購買2500萬噸的數量，大致與中國近年來每年購買2500萬至3000萬噸的水準相符。

Axios新聞網引述美國農業部數據指出，2019至2020年間，中國的黃豆進口量增加逾50%，突破3400萬噸，但在接下來幾年裡有所下滑，降至約2600萬噸左右，今年更是因美中貿易爭端出現「斷崖式下跌」。

川習會 川普 習近平

尊重彼此勢力範圍…貿易衝突休兵 美中新架構可期

中止33年 川普重啟美核試…川習會前突宣布

韓媒：周三「川李會」後 川普回飯店大啖起司漢堡…番茄醬擠好擠滿

CNN：川普對中讓步充滿警訊 「親痛仇快」又難有實質回報

尊重彼此勢力範圍…貿易衝突休兵 美中新架構可期

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓...

未來一年 元首外交穩定美中關係

美國總統川普卅日與中國國家主席習近平在南韓釜山會面，華爾街日報指出，川普以自己的手段重塑不同於首任期拆解美中關係的中國政...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨...

外媒：川普重啟核試 時機、內容詭異

川習會」登場前，美國總統川普卅日揚言重啟核武測試，這將是美國在一九九二年後首度重啟核試。紐約時報報導，此一發言的時機和內...

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

美國商務部日前擴大貿易管制的黑名單，其中包括多家中國企業，並頒布新規定，將黑名單擴及相關子公司，被認為是中國祭出稀土出口...

