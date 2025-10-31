聽新聞
美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國財長貝森特。 路透
美國財長貝森特。 路透

美國商務部日前擴大貿易管制的黑名單，其中包括多家中國企業，並頒布新規定，將黑名單擴及相關子公司，被認為是中國祭出稀土出口管制的導火線，美國財政部長貝森特30日表示，美國計畫暫停新規定一年，以換取中國暫緩稀土的出口管制。

美國商務部日前公布新規定，指任何公司實體，其股權有50%由「實體清單」或軍事最終用戶清單上的一個或多個企業實體所擁有，則該公司也受到黑名單的限制；該規定旨在阻止被列入黑名單的企業利用子公司來規避美國制裁。

美國總統川普第二任期的首次川習會30日落幕，川普會後向媒體表示，他認為美中將很快簽署貿易協議，未來預計每年會檢討一次這項協議；川普說，雙方已經針對稀土達成共識，已經沒有阻礙，指中國會繼續輸出稀土。

川普也說，基於中方表達將致力於處理芬太尼的議題，川普決定調降10%的對中關稅，對中關稅調整至47%。

貝森特30日接受福斯新聞訪問時表示，美國將暫停商務部的新規定一年，以換取中國暫停稀土的出口管制；貝森特並表示，川普談得的結果，是為全世界暫緩中國的稀土出口管制，指西方社會和亞洲民主國家的供應鏈融合在一起，不能只為美國暫緩相關管制。

尊重彼此勢力範圍…貿易衝突休兵 美中新架構可期

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓...

未來一年 元首外交穩定美中關係

美國總統川普卅日與中國國家主席習近平在南韓釜山會面，華爾街日報指出，川普以自己的手段重塑不同於首任期拆解美中關係的中國政...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨...

外媒：川普重啟核試 時機、內容詭異

川習會」登場前，美國總統川普卅日揚言重啟核武測試，這將是美國在一九九二年後首度重啟核試。紐約時報報導，此一發言的時機和內...

