陸批准TikTok轉讓 啟動購買美能源

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平卅日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。貝森特說，大陸已承諾未來三年每年向美國購買兩千五百萬公噸的黃豆，美國將暫停擴大出口黑名單涵蓋子公司的新規則，換取大陸暫停稀土出口限制。

貝森特接受福斯財經新聞網訪問時說，美中吉隆坡協議於廿九日深夜完成，「所以我預計我們最快可能在下周交換簽署」。

路透報導，貝森特透露大陸已經批准TikTok轉讓協議，預計未來數周至數月內會有進展，但他沒有說明其他細節。他說：「在吉隆坡，我們敲定了TikTok協議並獲得中方批准，而我預期在未來數周或數月會有進展，我們最終將看見此事獲得解決。」

貝森特還說，大陸承諾本季向美國購買一千兩百萬公噸的黃豆，還承諾未來三年每年向美國購買兩千五百萬公噸的黃豆。貝森特也對福斯財經新聞表示，其他東南亞國家已同意向美國再購買一千九百萬公噸黃豆，但沒有說明這些採購的時間表。貝森特受訪時表示，「我們將掌控稀土、半導體、藥品、鋼鐵和造船等領域的供應鏈」、強調美國將能夠掌控自己的命運，不再像過去在供應鏈中有被卡脖子的情況。

貝森特也談及川習會場內中的情況，習近平走進房間後表示，「我認為我們可以就馬來西亞達成的共識達成一致」。接著兩位領導人在會談中討論更宏觀的問題，包括川普總統剩餘任期的對華政策會是什麼樣子。他認為中方意識到，川普為美中關係提供以相互尊重為基礎的重置契機。

此外，川普搭機返美途中在社媒平台貼文稱，「中國還同意啟動購買美國能源的程序」。他並宣稱可能會有一筆規模巨大的交易，涉及從偉大的阿拉斯加州購買石油和天然氣。美國能源部長賴特與各自的能源團隊將舉行會議，探討能否達成這一能源協議。