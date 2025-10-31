聽新聞
陸批准TikTok轉讓 啟動購買美能源

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平卅日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。貝森特說，大陸已承諾未來三年每年向美國購買兩千五百萬公噸的黃豆，美國將暫停擴大出口黑名單涵蓋子公司的新規則，換取大陸暫停稀土出口限制。

貝森特接受福斯財經新聞網訪問時說，美中吉隆坡協議於廿九日深夜完成，「所以我預計我們最快可能在下周交換簽署」。

路透報導，貝森特透露大陸已經批准TikTok轉讓協議，預計未來數周至數月內會有進展，但他沒有說明其他細節。他說：「在吉隆坡，我們敲定了TikTok協議並獲得中方批准，而我預期在未來數周或數月會有進展，我們最終將看見此事獲得解決。」

貝森特還說，大陸承諾本季向美國購買一千兩百萬公噸的黃豆，還承諾未來三年每年向美國購買兩千五百萬公噸的黃豆。貝森特也對福斯財經新聞表示，其他東南亞國家已同意向美國再購買一千九百萬公噸黃豆，但沒有說明這些採購的時間表。貝森特受訪時表示，「我們將掌控稀土、半導體、藥品、鋼鐵和造船等領域的供應鏈」、強調美國將能夠掌控自己的命運，不再像過去在供應鏈中有被卡脖子的情況。

貝森特也談及川習會場內中的情況，習近平走進房間後表示，「我認為我們可以就馬來西亞達成的共識達成一致」。接著兩位領導人在會談中討論更宏觀的問題，包括川普總統剩餘任期的對華政策會是什麼樣子。他認為中方意識到，川普為美中關係提供以相互尊重為基礎的重置契機。

此外，川普搭機返美途中在社媒平台貼文稱，「中國還同意啟動購買美國能源的程序」。他並宣稱可能會有一筆規模巨大的交易，涉及從偉大的阿拉斯加州購買石油和天然氣。美國能源部長賴特與各自的能源團隊將舉行會議，探討能否達成這一能源協議。

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...

採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨...

貿易衝突休兵 美中新架構可期

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓...

