採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

聯合報／ 本報記者張文馨

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨即公布落實中美在吉隆坡貿易談判所達成的共識；回到華府後，川普的金手指又發威了，在社群媒體上公布將與北京就採購美國能源展開磋商。

一百分鐘的會談「重經濟避政治」，凸顯美中在多領域或有衝突，解決國內經濟壓力仍是雙方當前的重中之重。

從兩位元首抵達釜山金海機場空軍基地的時間、川習握手程序、合照背景的美中國旗到兩人的開場白，在在凸顯川習從細節到談話內容，都小心翼翼維持平等與和諧。

當著全球媒體鏡頭，川普使出浮誇式稱讚法，大讚習近平是「一個偉大國家的偉大領導人」；而習近平說出「讓美國再次偉大」的關鍵字，來醞釀美中合作的氛圍。

實際上，正如習近平所說，雙邊有共同利益之處，也存在摩擦。美中友誼的小船說翻就翻，即便貿易協議談判進行中，也可以下一秒就推翻剛剛商定的內容，無論過程多麼充滿張力，雙方最終目標都是跟對方持續談判，用時間換取空間。

這場會談多確認過去幾個月來美中官員的談判成果，美中都在宣揚其經濟表現不俗，從他們的行為可以看出，解決雙邊的經貿問題，不只對自己有好處，也對穩定國際經濟和政治有貢獻；各國領袖都要面臨人民拿經濟表現來檢驗執政的殘酷挑戰。

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平30日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...

陸批准TikTok轉讓 啟動購買美能源

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平卅日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。貝...

貿易衝突休兵 美中新架構可期

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓...

