採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨即公布落實中美在吉隆坡貿易談判所達成的共識；回到華府後，川普的金手指又發威了，在社群媒體上公布將與北京就採購美國能源展開磋商。

一百分鐘的會談「重經濟避政治」，凸顯美中在多領域或有衝突，解決國內經濟壓力仍是雙方當前的重中之重。

從兩位元首抵達釜山金海機場空軍基地的時間、川習握手程序、合照背景的美中國旗到兩人的開場白，在在凸顯川習從細節到談話內容，都小心翼翼維持平等與和諧。

當著全球媒體鏡頭，川普使出浮誇式稱讚法，大讚習近平是「一個偉大國家的偉大領導人」；而習近平說出「讓美國再次偉大」的關鍵字，來醞釀美中合作的氛圍。

實際上，正如習近平所說，雙邊有共同利益之處，也存在摩擦。美中友誼的小船說翻就翻，即便貿易協議談判進行中，也可以下一秒就推翻剛剛商定的內容，無論過程多麼充滿張力，雙方最終目標都是跟對方持續談判，用時間換取空間。

這場會談多確認過去幾個月來美中官員的談判成果，美中都在宣揚其經濟表現不俗，從他們的行為可以看出，解決雙邊的經貿問題，不只對自己有好處，也對穩定國際經濟和政治有貢獻；各國領袖都要面臨人民拿經濟表現來檢驗執政的殘酷挑戰。