聽新聞
0:00 / 0:00

未來一年 元首外交穩定美中關係

聯合報／ 國際中心／綜合報導
川習會後，川普（左）靠向習近平（右）說了一段悄悄話。（法新社）
川習會後，川普（左）靠向習近平（右）說了一段悄悄話。（法新社）

美國總統川普卅日與中國國家主席習近平在南韓釜山會面，華爾街日報指出，川普以自己的手段重塑不同於首任期拆解美中關係的中國政策，川習會未來一年透過元首外交穩定雙邊關係，但貿易休兵無法解決台灣、南海與人工智慧等壓力及競爭。

彭博資訊經濟學家指出，川習會在良好氣氛下落幕，美中貿易熱戰似已結束，但長期冷戰仍不可免。短期而言，美中各取所需，都有收穫。

即使美中貿易協議僅趨向暫時停火，但川習會是全新架構的高層對話，並鎖定一整年領袖主導的外交。這項進程放眼未來，川普預計明年四月訪問北京，習近平之後再回訪。對川普而言，這是驚人的轉折，貿易戰休兵可戰略性在明年穩定兩國關係。

喬治城大學東亞研究教授、白宮前官員麥艾文指出，首任期的川普讓美中分道揚鑣，走向長期競爭關係。如今川普反轉自己的中國劇本，推動更多高階互動新篇章。部分學者認為，由於公開衝突代價過高，稀土到芬太尼都攸關美國重大利益，有必要進行交易式對話，建立長期與可管理的應對強權對手規則。

不過，美中關係緩和的基礎脆弱，從台灣、南海到人工智慧、量子運算等都是壓力點，無法解決並充滿變動。

石溪全球諮詢、前助理貿易代表巴哈爾表示，貿易戰休兵不會改變美中競爭路徑或增加兩國互信，但給予雙方時間降低風險，中方將加速晶片製造，美國也會建立中國以外的稀土供應鏈，雙方都會把握休兵時刻，準備好下一回合經貿戰。

彭博經濟學家指出，美中互祭高關稅及晶片或稀土出口管制可能告一段落。但美中緊張對峙降溫，只是為雙方換得緩衝時間各自強化實力，一場在經濟與技術領域爭霸的長期角力勢不可免。

對美方而言，美中若敲定協議，將可紓緩關稅驅升通膨的國內壓力，也可減輕稀土斷供衝擊電動車、飛機等產業的顧慮。對中方而言，出口壓力減緩，當局可集中注意力解決國內經濟沉痾，並與其他國家締結廣泛貿易夥伴關係。其他國家則可構思在世界兩大經濟體爭霸下的因應策略。

川習會 川普 習近平

延伸閱讀

CNN：川普對中讓步充滿警訊 「親痛仇快」又難有實質回報

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

相關新聞

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平30日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...

陸批准TikTok轉讓 啟動購買美能源

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平卅日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。貝...

採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨...

貿易衝突休兵 美中新架構可期

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。