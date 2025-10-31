未來一年 元首外交穩定美中關係

美國總統川普卅日與中國國家主席習近平在南韓釜山會面，華爾街日報指出，川普以自己的手段重塑不同於首任期拆解美中關係的中國政策，川習會未來一年透過元首外交穩定雙邊關係，但貿易休兵無法解決台灣、南海與人工智慧等壓力及競爭。

彭博資訊經濟學家指出，川習會在良好氣氛下落幕，美中貿易熱戰似已結束，但長期冷戰仍不可免。短期而言，美中各取所需，都有收穫。

即使美中貿易協議僅趨向暫時停火，但川習會是全新架構的高層對話，並鎖定一整年領袖主導的外交。這項進程放眼未來，川普預計明年四月訪問北京，習近平之後再回訪。對川普而言，這是驚人的轉折，貿易戰休兵可戰略性在明年穩定兩國關係。

喬治城大學東亞研究教授、白宮前官員麥艾文指出，首任期的川普讓美中分道揚鑣，走向長期競爭關係。如今川普反轉自己的中國劇本，推動更多高階互動新篇章。部分學者認為，由於公開衝突代價過高，稀土到芬太尼都攸關美國重大利益，有必要進行交易式對話，建立長期與可管理的應對強權對手規則。

不過，美中關係緩和的基礎脆弱，從台灣、南海到人工智慧、量子運算等都是壓力點，無法解決並充滿變動。

石溪全球諮詢、前助理貿易代表巴哈爾表示，貿易戰休兵不會改變美中競爭路徑或增加兩國互信，但給予雙方時間降低風險，中方將加速晶片製造，美國也會建立中國以外的稀土供應鏈，雙方都會把握休兵時刻，準備好下一回合經貿戰。

彭博經濟學家指出，美中互祭高關稅及晶片或稀土出口管制可能告一段落。但美中緊張對峙降溫，只是為雙方換得緩衝時間各自強化實力，一場在經濟與技術領域爭霸的長期角力勢不可免。

對美方而言，美中若敲定協議，將可紓緩關稅驅升通膨的國內壓力，也可減輕稀土斷供衝擊電動車、飛機等產業的顧慮。對中方而言，出口壓力減緩，當局可集中注意力解決國內經濟沉痾，並與其他國家締結廣泛貿易夥伴關係。其他國家則可構思在世界兩大經濟體爭霸下的因應策略。