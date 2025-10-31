貿易衝突休兵 美中新架構可期

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓協議延續，甚至長期永久化。

很多人並不看好這種安排，只消一次地緣政治挑釁，或者總統的一次發文，就會被推翻，就像是現在的以哈停火一樣，典型的川普粉飾太平手法。

同化或圍堵中國？ 兩派看法

認定協議是暫時性、解決不了真正問題的可以分為兩派人，一是認定必須同化中國，變成市場經濟，才能根本解決問題，另一派人則主張，與中國已進入新冷戰，必須堅壁清野圍堵，才能贏得最後勝利。

川普不屬於前述任何一派，在回程班機上他說：「對兩個強國來說，這是一次有益的會晤。這才是我們應該與另一個強國相處的方式」，透露了他對美中關係的心證：尊重中國的勢力範圍。

對想同化中國這批人來說，協議完全沒有碰觸問題核心，中國仍會巨額外銷美國，他們認為川普團隊應該運用美國經濟實力，逼中國大陸實施市場改革，放棄對企業巨額補貼，嚴格取締竊取智慧財產權，讓北京不再追求國家主導的技術研發。

但這是舊思維，大陸根本就沒有要改，在外敵環伺背景下，剛通過的四中全會公報中，仍然強調製造業與科技自給自足，更何況從晶片到ＡＩ，美國也開始仿效中國，以國家力量鼓勵科技研發。

另一批新冷戰派則主張，中國大陸已成戰略對手，不能讓其趕上美國，在科技管制上要更加嚴格，尤其不能讓ＡＩ技術流入中國，需要聯合美國盟邦堅壁清野，採取經濟「類脫鉤」對策。

中國崛起 新冷戰圍堵難奏效

然而從霸權競爭角度，中國已然崛起，新冷戰式圍堵對抗難以奏效，何況全球化時代，美國與中國大陸有千絲萬縷經貿關係，不可能再退回完全不相往來的冷戰年代。

川普嚮往的是尊重勢力範圍的雅爾達現實主義；二次大戰剛結束時，強權曾想藉雅爾達協議，承認彼此勢力範圍，以求穩定，「建立勢力範圍」的要義是，不只是要求別人不來侵犯自己勢力範圍，也必須承認並尊重別人的勢力範圍，譬如在前華沙集團國家中都有自主革命，可是蘇聯一九五六年出兵匈牙利、一九六八年出兵捷克甚至一九八○年出兵波蘭，美國雖道德支持，但基本不介入，同樣的，古巴因為屬於美國勢力範圍，在美國堅持下，最後莫斯科屈服，撤除飛彈妥協。

現在川普對加拿大、格陵蘭宣示主權，在委內瑞拉、哥倫比亞執法緝毒，都在聲稱自己勢力範圍，不容他人置喙的行為。

美中元首互訪 協議期滿再續

這次達成的協議，意義不止於暫時停戰，川普已經強調，一年期滿後，美國期待再續約，同時它是新架構下的首次高層對話，旨在鎖定為期一年的領導人互訪日程安排：川普將於明年四月訪問北京，習近平也會回訪美國，也許選在同年十二月美國主辦Ｇ20高峰會的時候。

川普第一任內，美中元首也曾互訪，但當時的安排往往是臨時性，而且被不斷升級的關稅戰所影響，不像現在提議的正式日程安排，川普的第二任如今承認，公開對抗代價高昂，攸關美國關鍵利益，必須要交易。

這正中習近平下懷，讓美中關係達成長期平衡，美國壓力變得可控，好讓中國爭取時間趕上美國。在這個思考之下，這次先解決經貿衝突，真正重要的戰略問題，包括台灣問題在內，留待川普訪問北京時再談。

川普先前雖說會談到台灣問題，讓台灣非常擔心，但國務卿魯比歐駁斥了川普會就台灣問題作出讓步，以換取「優惠待遇」貿易協議，「沒有人考慮過這種可能性」。據外電報導，台灣資深官員表示，魯比歐的說法是令人鼓舞的訊號。

明年川普訪陸 難避台灣議題

這次ＡＰＥＣ場邊高峰會的確沒有提及台灣，川普主要以此作為談判籌碼，真正雙方要談並達成對台灣問題共識的，將會是川普明年訪問北京之時；這也是中方所希望，先在貿易戰停火，緩和局勢，然後開始討論更大的地緣戰略問題，台灣問題就是其核心。

由於明年美中元首互訪已經排定，為了要有具體成果，美中兩國幕僚一定會穿梭來往，擬訂可行議程以及雙方共識，好讓兩次高峰會順利成功，台灣問題將是很難繞過的議題。