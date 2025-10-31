聽新聞
觀察站／川習會後 APEC換習近平登場

聯合報／ 本報記者陳言喬

川習會」昨天落幕，亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會今天開幕，美國總統川普提前返美過他的萬聖節。接下來的ＡＰＥＣ，沒有懸念，換大陸國家主席習近平「登場」。

歷屆ＡＰＥＣ領導人非正式會晤（領袖峰會）關注的焦點均是大國互動，川普這次在ＡＰＥＣ峰會前已在東協峰會會晤泰馬柬元首，又和日本、韓國、中國元首達成多項貿易協議，川普已完成他亞洲行目的，白宮網站再次充斥「贏麻了」，總算可向支持者交代，對後續ＡＰＥＣ大拜拜式峰會自然已無興趣。

川普甩下ＡＰＥＣ盟友，多少讓那些期待與他雙邊會晤或不期而遇的國家和地區領袖失望，而少了川普，焦點自然轉向另一個大國領袖習近平的身上。

習近平在完成國內五年一次的經濟發展藍圖擘畫，以及與川普達成多項經貿共識後，可說是以氣定神閒姿態出席ＡＰＥＣ。接下來，他將與日本首相高市早苗、韓國總統李在明雙邊會談，加拿大新總理卡尼也已宣布將與習近平會晤，更多的雙邊會晤可能也在安排，習近平動向自是各國關注焦點。

川習會共識將影響到亞洲各國今後願加大與大陸的交往，一如習近平說的，給中美兩國和世界經濟吃下一顆「定心丸」，一個穩定的環境有助各國經貿合作。

十月廿六日，中美貿易會談結束，大陸談判代表李成鋼說，「美國的態度是強硬的、中國的立場是堅定的」。從昨天商務部的說明可知，中美經貿談判總體呈現中方頂住了美國的壓力，把美方多個歧視性的管制措施取消或延後，甚至是回到今年四月對等關稅之前的芬太尼關稅（取消百分之十），而延後的措施也從前幾輪的三個月延長到一年，讓貿易糾紛有了一個比較長的和緩期。

從這次中美經貿會談來看，大陸重新購買美國的黃豆或增購阿拉斯加油氣，原本就是一種商業行為，但大陸獲得一年的緩衝期，且美國可能恢復對大陸的部分高科技出口，習近平得到了戰略高度，或將贏得更多亞洲經貿領域的主動權。

