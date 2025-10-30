川普重啟美核試 川習會前突宣布

就在南韓釜山舉行「川習會」前夕，美國總統川普突在自創社媒真實社群發文，他已指示立即重啟美國已中止達卅三年的核試。

中國國防部發言人張曉剛重申北京的核政策既一貫且明確。中國外交部發言人郭嘉昆說，希望美方切實遵守全面禁止核子試爆條約（ＣＴＢＴ）的義務與暫停核試的承諾，以實際行動維護國際核裁軍及核不擴散體系，維護全球戰略平衡與穩定。

克里姆林宮卅日也對此做出回應。其發言人佩斯科夫說，川普提到其他國家進行核試，然而「我們至今都不知道有任何國家正在核試」。至於克宮是否覺得川普最新的言論已引發核武軍備競賽，佩斯科夫則答道，「沒那回事」，但正如普亭此前所言，若任何國家違反暫停核試的相關建制，那俄國也將做出相對反應。

根據美國國會圖書館的資料數據，華府自上世紀的一九九二年以來，始終恪守自願暫停核試的政策。這也代表自川普第二任起，美國的相關政策將出現重大轉變。此外，全球兩大擁核國俄美現存的最後一項主要核武軍控條約「新戰略武器裁減條約」，也即將在約一百天後的明年二月五日前到期。

川普在前述發文中點名俄羅斯及中國寫道，「基於他國的核試計畫，我已指示五角大廈在平等的基礎上，開始測試我國的核武；此一程序將立刻開始；目前美國擁有的核武數量超過任何其他國家，這項成就是在本人第一任達成，當時美國也對現有的核武，進行全面的更新及翻修」。

川普還自稱，在核武數量上，俄國「居次」，中國雖遠遠落在第三名，但將在五年內迎頭趕上；鑑於核武的毀滅性極大，自己雖不想重啟核試，但別無選擇。

中國雖正快速擴充其核武庫，並在其新建造的飛彈發射井中部署核彈，但自一九九六年以來就未進行核試。俄國自一九九○年以來也沒有經證實的核試紀錄。儘管美國至今沒批准ＣＴＢＴ，但歷任總統大多仍遵守該條約條款。該條約由聯大於一九九六年通過，迄未生效。