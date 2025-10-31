川普亞洲行 學者：針對中方而來

美國總統川普昨天結束亞洲行，輔大日文系特聘教授何思慎分析，川普「經濟優先」，他不認為川普會向俄羅斯、中國採取軍事冒險；政治大學國關中心主任王信賢說，川普與日本首相高市早苗談到美日同盟、防衛等問題，跟南韓總統李在明也有談到駐韓美軍，議題不只是朝鮮半島，還觸及周邊幾個重要區域，「一看就知道，基本上是針對中國而來」。

何思慎說，川普亞洲行主軸在跟日韓領袖及中國國家主席習近平會面，前者是他的盟國，後者是他的對手，以日本來說，對美外交吃了顆定心丸，韓國部分雖火花不多，但日韓兩國都承諾投資美國產業。

何思慎分析，「川習會」雖未提及台灣，但美日中三邊關係台灣問題不是不存在，甚至高市早苗巧妙運用台海問題，取代台灣問題，表達重視台海和平，也盡量不去刺激大陸敏感神經；由於中國對高市早苗態度並不信任，但高市早苗與習近平今日有望在ＡＰＥＣ會談，兩人互動值得觀察。

他也說，川普仍希望保持在盟友、對手之間，由美國來主導對話，最在意還是實實在在的經濟利益，因此台灣應減緩台海緊張對立，也就不用擔心別人對話怎麼講台灣。