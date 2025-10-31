聽新聞
0:00 / 0:00

外媒：川普重啟核試 時機、內容詭異

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

川習會」登場前，美國總統川普卅日揚言重啟核武測試，這將是美國在一九九二年後首度重啟核試。紐約時報報導，此一發言的時機和內容都格外詭異。英國衛報也報導，川普宣稱美國擁有最多核武，但其實不然。根據「美國科學家聯盟」（ＦＡＳ）去年發布的資料數據，俄羅斯擁有五五八○枚核彈頭，才是全球核武第一大國。

ＦＡＳ資料顯示，目前俄國才是全球核武最多國家，其次是美國擁有五○四四枚；全球現有九個擁核國，即俄、美、中、法、英、印、巴基斯坦、以色列和北韓，其中，美、法、英是以俄國為假想敵的北約（ＮＡＴＯ）成員國。至於中國核武庫的規模，從二○二○年的三百枚增至五百枚。

川普卅日在真實社群發文指稱，已下令五角大廈立即恢復核試程序。前述發言就在川習會開始前不久，且中國國家主席習近平正主導全球成長速度最快的核武擴充計畫，川普發言時間點詭異。

美國上次核試是冷戰甫結束不久的一九九二年九月廿三日，代號「Divider」，地點在「內華達國家安全區」，老布希總統同年即宣布暫停地下核試。中國自一九九六年以來則未進行核試，俄國自一九九○年以來也沒有經證實的核試紀錄。

有科學家指出，川普應是指核彈投射系統的測試，這正是俄國進行中的計畫，其實不是指試爆核彈頭。美國新墨西哥州洛薩拉摩斯國家實驗所主任赫克爾表示，若美國要真正核試，需相當長時間準備。

川習會 川普 習近平 核武

延伸閱讀

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

相關新聞

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

觀察站／川習會後 APEC換習近平登場

「川習會」昨天落幕，亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）峰會今天開幕，美國總統川普提前返美過他的萬聖節。接下來的ＡＰＥＣ，沒有懸...

外媒：川普重啟核試 時機、內容詭異

川習會」登場前，美國總統川普卅日揚言重啟核武測試，這將是美國在一九九二年後首度重啟核試。紐約時報報導，此一發言的時機和內...

川普亞洲行 學者：針對中方而來

美國總統川普昨天結束亞洲行，輔大日文系特聘教授何思慎分析，川普「經濟優先」，他不認為川普會向俄羅斯、中國採取軍事冒險；政...

陸批准TikTok轉讓 啟動購買美能源

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平卅日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。貝...

採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。