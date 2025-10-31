聽新聞
川習會 美專家促簽新聯合公報「不支持台獨」

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導

「外交事務」期刊廿八日刊出卡內基國際和平基金會資深研究員沃海默投書，建議美國總統川普與大陸國家主席習近平制定新的美中聯合公報，內容為美國不支持台灣獨立，也不排除台灣與大陸和平統一，大陸則避免使用武力並降低台灣周邊軍事活動。

沃海默說，美國過去五年削弱「一個中國」政策的部分內容，包括前總統拜登宣稱將出兵協防台灣、二○二二年眾院議長裴洛西訪台等行動，讓北京擔心美國可能進行破壞台海默契的政策。台灣總統賴清德則持續強調台灣與大陸互不隸屬，稱中國為敵對勢力等談話，短期內加劇北京的脅迫，長期則增加北京武統可能性。

為降低戰爭風險，華府須消除北京對美國意圖的焦慮，並制止台北觸發情勢升級。為實現這兩大目標又讓北京讓步，美陸應發布新聯合公報作為三公報的補充。華府應重申美國現在與將來都不支持台灣獨立，反對任何一方片面改變現狀，不論走向獨立或統一。

為阻止台灣在不獨立下尋求永久與中國分離，美國應保證始終維護台海和平穩定，並歡迎解決兩岸分歧的方案。

北京應公開聲明大陸沒有統一的最後期限，將盡可能透過和平實現統一。北京也應同意減少台海周邊軍事活動，恢復海峽中線作為預設緩衝區的作用，停止越線行為。

