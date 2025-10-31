聽新聞
川習會後我方判斷「陸設定台海議題沒成功」

聯合報／ 特派記者張文馨、記者周佑政／連線報導

昨天在南韓釜山舉辦的川習會並未提及台灣議題，總統府發言人郭雅慧表示，樂見美中領袖交流溝通，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，也會與美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定與繁榮。

我ＡＰＥＣ代表團成員說，美中能碰面總是好事，對台灣來說，少了一些不確定感；此外，要談台灣議題從一開始就是北京的議題設定，美方自始至終傳遞的訊息很明確，事後來看，中方的行動沒有成功，美國總統川普說整場川習會都沒有談到台灣。

川普幾度強調沒有談到台灣議題，我方認為，美方對於台美關係立場一致，從川普到國務卿魯比歐都做出一致的表態，並與我方保持密切聯繫；事後來看，也與我方對川習會的分析和推測吻合。

至於美國的對台政策，我方分析，川普第二任政府的說與做上面，還是非常一致，也相信會持續維持現有政策的立場。

行政院政務委員暨經貿辦總談判代表楊珍妮昨出席在南韓慶州的ＡＰＥＣ雙部長會議後，在當地舉行記者會時透露，與美國副貿易代表史威哲有互動，但基於互信，雙方不透露會談細節。

川習會 川普 習近平 台海 兩岸關係

CNN：川普對中讓步充滿警訊 「親痛仇快」又難有實質回報

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平30日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...

陸批准TikTok轉讓 啟動購買美能源

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平卅日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。貝...

採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨...

貿易衝突休兵 美中新架構可期

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓...

