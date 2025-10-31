川習會面 貿易戰大降溫…雙方貿易緊張關係明顯緩和

美國總統川普30日在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行六年來首次面對面會談，美國對中國大陸的芬太尼關稅從20%降至10%，整體加徵稅率將從57%降至47%，中方則解除稀土出口管制一年、並恢復採購黃豆，雙方貿易緊張關係明顯緩和。

被問及兩人是否談到台灣議題，川普說「沒談到」。中方會後發布通稿，也並未提及「台灣問題」。兩人雖有談到晶片議題，但不是談Blackwell晶片，沖淡外界對華府可能放行這款AI加速器銷往大陸的臆測。

川習會要點

兩人閉門會談歷時約1小時40分鐘，會後兩人微笑步出會場，再次握手道別，沒有公開發言。

川普在回程時於空軍一號上跟記者表示，他有和習近平談到輝達進入大陸市場的整體情況，「我們確實談到晶片。他們會去和輝達及其他公司討論取得晶片的事」。這顯示川普正試圖打破大陸的封鎖，不僅涉及H20晶片，也包括另一款可用於AI應用的輝達晶片。

川普也表示，將於明年4月訪中，之後習近平也將訪美，「地點可能是在佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）或華府」。他形容這場會晤「非常棒」，滿分10分他會給12分。他認為，雙方在這次會談「促成了許多議題的定案」，並盛讚習近平是「一個強大國家的卓越領袖」。

隨後川普又在自家社群平台Truth Social發文寫道，習近平下令中方大量採購黃豆、高粱等農產品，並同意恢復稀土、關鍵金屬、磁鐵的流動。「中國同意將啟動採購美國能源的程序，並可能大規模採買阿拉斯州的石油與天然氣。」

大陸外交部和官方媒體發布訊息則說，習近平表示，雙方經貿團隊要盡快細化和敲定後續工作，將共識維護好、落實好。中方訊息還稱，兩國元首同意保持經常性交往，川普期待明年早些時候訪華，也邀請習近平訪美。