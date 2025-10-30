CNN：川普對中讓步充滿警訊 「親痛仇快」又難有實質回報

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
CNN在專文中分析，在這場貿易戰中，川普政府處處落居下風，此次川習會的結果意味著川普已對中國的要求讓步，也是一場豪賭。美聯社
根據川習會達成的協議，美國做出一項非比尋常的讓步，將課徵中國大陸商品的關稅調降10%，以換取中國打擊芬太尼的承諾。

表面上來看，這項協議可望局部恢復兩國因關稅而受阻的貿易，將使中國進口商品的最低關稅降至20%，平均關稅稅率降至47%左右，雖仍高於美國其他貿易夥伴，但更接近世界其他地區的水準。

然而，CNN在專文中分析，調降中國關稅也是川普政府的一場豪賭。在這場貿易戰中，川普政府處處落居下風，此次會面的結果也意味著川普已對中國的要求讓步，而且過去協議的經驗顯示，美國在芬太尼關稅所做的讓步，恐難獲得實質的回報。

川普曾多次承認中國經常未能履行承諾，包括他在2024年11月以芬太尼危機為由宣布對中國商品加徵關稅。既然北京一再違背承諾，川普為何現在還要在芬太尼問題與中國達成協議？

首先，中國已對芬太尼採取了實際有效的行動。例如，今年夏天中國將兩種用於製造芬太尼的原料列入管制物質清單。當犯罪集團調整策略，開始在黑市上出售這些原料時，中國也採取措施阻止其出口。證據也顯示，自川普的關稅生效以來，中國掃蕩芬太尼的行動正在奏效。

川普30日表示，中國採取了「非常強有力行動」打擊芬太尼，並以此理由降低了美國對中國商品的關稅。他說，「我相信他們會在芬太尼問題上幫助我們」、「他們會竭盡所能」。

其次，中國比美國更有底氣打貿易戰。川普的關稅政策在許多方面都適得其反，包括激怒美國農民以及造成稀土短缺。中國也拒絕對美國的人工智慧（AI）全面開放市場，可能使川普鞏固美國AI主導地位的目標受挫。況且，中國也在美國以外找到了願意進口其商品的其他市場，相對減輕了川普關稅政策所造成的損害。

但川普的做法可能令美國以往的盟友感到親痛仇快，川普雖與主要經濟敵手緩和緊張關係，卻可能削弱了美國與主要盟友的關係。由於美國也對墨西哥和加拿大課徵芬太尼關稅，這兩個鄰國可能對川習會達成的協議感到擔憂、甚至有點焦慮。這兩個國家一直在努力遏制芬太尼流入美國，更何況來自加拿大的芬太尼僅占美國芬太尼總量的不到1%，根本不是什麼大問題。

