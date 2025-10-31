彭博：美中長期冷戰不可免

彭博資訊經濟學家評論指出，川習會在良好氣氛下落幕，美國與大陸的貿易熱戰似已結束，但長期冷戰仍不可免。不過，短期而言，美中各取所需，都有收穫。

川習會具體細節有待釐清，目前可確定的是：會後美中緊張已顯著降低。美國總統川普宣稱，兩國很快會簽署協議、對大陸課的芬太尼相關關稅砍半到10%，北京也將排除稀土供應路障。

彭博經濟學家指出，若美中簽協議果真涵蓋上述元素，美中互祭高關稅及晶片或稀土出口管制的時期，可能已告一段落。話雖如此，川習會後美中緊張對峙降溫，只是為雙方換得緩衝時間，讓各自強化實力，一場在經濟與技術領域爭霸的長期角力勢不可免。

對美方而言，美中若敲定協議，將可紓緩關稅驅升通膨的國內壓力，也可減輕稀土斷供衝擊電動車、飛機等產業的顧慮。對中方而言，出口壓力減緩，當局可集中注意力解決國內經濟沈痾，並與其他國家締結廣泛貿易貿易伴關係。

其他國家可趁美中緊張降溫，構思兩大經濟體爭霸下的因應策略。尤其美國調降芬太尼相關關稅，對中國與其他國家影響可觀。假定其他關稅不變，芬太尼相關關稅調降10個百分點後，美國對中國平均關稅稅率將降至30.8%，據彭博經濟學家估計，中國銷美出口降幅可望從約70%減至50%左右。