快訊

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

彭博：美中長期冷戰不可免

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

彭博資訊經濟學家評論指出，川習會在良好氣氛下落幕，美國與大陸的貿易熱戰似已結束，但長期冷戰仍不可免。不過，短期而言，美中各取所需，都有收穫。

川習會具體細節有待釐清，目前可確定的是：會後美中緊張已顯著降低。美國總統川普宣稱，兩國很快會簽署協議、對大陸課的芬太尼相關關稅砍半到10%，北京也將排除稀土供應路障。

彭博經濟學家指出，若美中簽協議果真涵蓋上述元素，美中互祭高關稅及晶片或稀土出口管制的時期，可能已告一段落。話雖如此，川習會後美中緊張對峙降溫，只是為雙方換得緩衝時間，讓各自強化實力，一場在經濟與技術領域爭霸的長期角力勢不可免。

對美方而言，美中若敲定協議，將可紓緩關稅驅升通膨的國內壓力，也可減輕稀土斷供衝擊電動車、飛機等產業的顧慮。對中方而言，出口壓力減緩，當局可集中注意力解決國內經濟沈痾，並與其他國家締結廣泛貿易貿易伴關係。

其他國家可趁美中緊張降溫，構思兩大經濟體爭霸下的因應策略。尤其美國調降芬太尼相關關稅，對中國與其他國家影響可觀。假定其他關稅不變，芬太尼相關關稅調降10個百分點後，美國對中國平均關稅稅率將降至30.8%，據彭博經濟學家估計，中國銷美出口降幅可望從約70%減至50%左右。

川習會 川普 習近平

延伸閱讀

克魯曼評川普亞洲行：美國輸了貿易戰 徒留3大經濟傷害

民團憂污染籲撤美稀土合作 泰政府稱技轉供應鏈發展

川習會美國宣布6大結論 台股短線漲多恐整理、「支撐」看這

川習會未談到台灣 黃國昌：所謂暫時性關稅還要多久？

相關新聞

尊重彼此勢力範圍…貿易衝突休兵 美中新架構可期

川習場邊會達成的經貿協議，雖然解決了目前美中之間的所有衝突，但一般公認僅僅是達成休戰的交易，不過美中迫於現實，很可能會讓...

未來一年 元首外交穩定美中關係

美國總統川普卅日與中國國家主席習近平在南韓釜山會面，華爾街日報指出，川普以自己的手段重塑不同於首任期拆解美中關係的中國政...

採訪側記／從會面細節到談話內容 川習力求和諧

眾所矚目的川習會在南韓釜山歷經一百分鐘後落幕，川普以破表成績高度評價這場會談，宣布美中即將達成貿易協議，中國大陸商務部隨...

外媒：川普重啟核試 時機、內容詭異

川習會」登場前，美國總統川普卅日揚言重啟核武測試，這將是美國在一九九二年後首度重啟核試。紐約時報報導，此一發言的時機和內...

美擬暫緩制裁黑名單擴及子公司 美財長：換大陸暫停稀土管制

美國商務部日前擴大貿易管制的黑名單，其中包括多家中國企業，並頒布新規定，將黑名單擴及相關子公司，被認為是中國祭出稀土出口...

川習會面 貿易戰大降溫…雙方貿易緊張關係明顯緩和

美國總統川普30日在南韓釜山與中國大陸國家主席習近平舉行六年來首次面對面會談，美國對中國大陸的芬太尼關稅從20%降至10...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。