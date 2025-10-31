宣布吉隆坡會談結果 陸商務部：經貿有四共識

快訊

經濟日報／ 記者陳政錄／綜合報導
「川習會」昨天結束後，大陸商務部以記者會方式宣布日前中美吉隆坡經貿會談雙方達成的四點共識。美聯社
「川習會」昨天結束後，大陸商務部以記者會方式宣布日前中美吉隆坡經貿會談雙方達成的四點共識。美聯社

川習會」昨天結束後，大陸商務部以記者會方式宣布日前中美吉隆坡經貿會談雙方達成的四點共識，包括美方將取消對大陸產品加徵10%的「芬太尼關稅」，暫停對大陸海事、物流和造船業301調查措施一年等，大陸也將暫停10月9日公布的相關出口管制措施一年。

大陸商務部昨日下午，在川習會後發布訊息稱，中美兩國元首剛在韓國釜山舉行會晤，深入討論了中美經貿關係等議題，同意加強經貿等領域合作。中方願與美方一道，共同維護好、落實兩國元首會晤重要共識。

中美吉隆坡會談四大共識
中美吉隆坡會談四大共識

大陸商務部表示，中美經貿團隊透過吉隆坡磋商達成共識，包括：一、美方將取消對大陸商品加徵的10%「芬太尼關稅」，對大陸商品加徵的24%對等關稅將繼續暫停一年，並稱「中方將相應調整針對美方上述關稅的反制措施。雙方同意繼續延長部分關稅排除措施」。

二、美方將暫停實施9月29日公布的出口管制50%穿透性規則一年，大陸也將暫停實施10月9日公布的相關出口管制（即稀土、技術）等措施一年，並將研究細化具體方案。

所謂「相關出口管制」，即陸方公布的「公布對境外相關稀土物項實施出口管制的決定」及「公布對稀土相關技術實施出口管制的決定」，對境外稀土物項、稀土技術加嚴管控。

三、美方將暫停實施其對華海事、物流及造船業301調查措施一年，中方也將相應暫停實施針對美方的反制措施一年。 　

四、雙方還就芬太尼禁毒合作、擴大農產品貿易、相關企業個案處理等問題達成共識。美方在投資等領域作出積極承諾，中方將與美方妥善解決TikTok相關問題。

按美國總統川普說法，川習會後，美國對大陸產品徵收關稅整體稅率將降至約47％左右，他還稱大陸將立即購買大量美國大豆、能源等產品

大陸商務部發言人何詠前表示，經貿磋商成果來之不易，中方期待與美方共同做好落實工作，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

