美中達協議…脆弱的休兵 仍未解決根本問題

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
美國總統川普盛讚此次川習會，並表示若滿分是10分他給12分。但這兩位領導人所達成的協議似乎只是貿易戰中脆弱的休兵，仍未解決根本的問題。美聯社
美國總統川普盛讚此次川習會，並表示若滿分是10分他給12分。但這兩位領導人所達成的協議似乎只是貿易戰中脆弱的休兵，仍未解決根本的問題。

根據30日宣布的架構協議，中國將恢復購買黃豆、暫停稀土出口限制一年，而美國將降低中國10%關稅。兩國關係大致回復到川普在「解放日」宣布對等關稅引發兩國貿易緊張升級之前的狀態。

外媒對川習會的評論
外媒對川習會的評論

路透在專文中分析，這次雙方協議暴露了美中貿易的根本性分歧，華府想要的東西北京不見得願意給。川普在4月啟動加徵關稅時所提及的重大問題，在此次川習會中均未獲解決，包括中國的產業政策、製造業產能過剩，以及出口帶動成長模式等問題。新美國安全中心（CNAC）主任季爾克里斯（Emily Kilcrease）認為，此次會談充其量是為川普重返白宮以來美中持續升級的貿易戰降溫。

這次會談的結果也凸顯了習近平以新手法穩健處理與美國的貿易戰，祭出包括出口管制等一系列措施，並能迅速回應川普政府的每一次出手。熟悉內情的官員說，中方對此會談抱持務實的期待，但不預期雙邊關係會有根本性調整。這位官員並表示，中國將此次會談視為邁向更大會晤的跳板。

在美中長期關係緊張之際，美中兩位領導人舉行了一次氣氛友好的會晤，並同意明年進行互訪，無疑使夾在中間的跨國企業獲得一絲喘息機會。研究顧問業者Plenum的合夥人薄正遠（Bo Zhengyuan，音譯）說：「在時間如此有限情況下，這項協議及達成協議架構的作用是扮演兩國交往的機制，使雙方能妥善處理相關問題，並在未來調整彼此的利益，確保雙方持續對話。」

這項協議也為雙方爭取一些喘息時間，川普在預定明年4月訪問北京之前取得了一項外交勝利，而習近平則緩解了美國高關稅對中國製造商造成的壓力。但這種戰術性緩和並不徹底，中國只延後其最新的稀土限制措施，並未完全取消，況且之前的限制措施依舊存在，使美國工廠在採購這類關鍵原材料方面仍面臨不確定性。

清華大學戰略與安全研究中心主任達巍警告，如果緊張反覆升溫，可能會耗盡習近平和川普之間的耐心與信任，情勢將變得棘手。

