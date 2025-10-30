美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平30日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。貝森特還說，中國大陸已承諾本季向美國購買1200萬公噸的黃豆，美國將暫停擴大出口黑名單涵蓋子公司的新規則，換取稀土許可制度暫停。

貝森特接受福斯財經新聞網（Fox Business Network）訪問時說：「吉隆坡協議於29日深夜完成，所以我預計我們最快可能在下周交換簽署。」

貝森特還說，大陸承諾本季向美國購買1200萬公噸的黃豆，還承諾未來三年每年向美國購買2500萬公噸的黃豆。貝森特也在福斯財經新聞網節目「與瑪莉亞早晨有約」（Morning with Maria）表示，其他東南亞國家已同意向美國再購買1900萬公噸的黃豆，但沒有說明這些採購行為的時間表。

貝森特說：「因此，那些被中國人當成政治棋子、我們偉大的黃豆農們，處境已經好轉，應該會在未來幾年繁榮發展。」

路透報導，貝森特也透露，中國大陸已批准TikTok轉讓協議，預計未來數周至數月內會有進展。但沒有說明其他細節。他告訴福斯財經新聞網：「在吉隆坡，我們敲定了TikTok協議並獲得中方批准，而我預期在未來數周或數月會有進展，我們最終將看見此事獲得解決。」

中國大陸商務部在30日稍早的聲明說，中國將於美國妥善處理TikTok相關議題。