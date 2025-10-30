快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

川習會釋出訊號 陸學者：美中關係「企穩」不會失控

中央社／ 上海30日電
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／新華社
美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平（右）。圖／新華社

中國大陸學者信強今天說，川習會對美中關係起到「企穩」作用，表明協商可解決部分問題，美中關係不會走向失控局面。未來將繼續觀察美方是否落實談判成果，若雙方都有誠意推動關係改善，明年川普訪中機率高。

川習會今日在釜山舉行，中國商務部也公布先前在美中吉隆坡經貿磋商達成的多項成果，包括美對中24%關稅繼續暫停一年、美暫停造船業301調查措施一年，中國也將暫停稀土出口管制措施一年，以及暫停其他相應的反制措施。

對此，復旦大學台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強接受中央社訪問時表示，最有意義的部分是美國答應降低10%「芬太尼關稅」，以及同意暫停「穿透性規則」一年。

「穿透性規則」為美國商務部9月29日宣布擴大實體清單，由一個或多個列入實體清單持股50%以上的子公司，將自動受到該清單的限制。日前復旦大學國際問題研究院院長吳心伯受訪時表示，這項規定若實施，中國將有成千上萬企業受影響。

信強認為，這次川習會對中美關係起到「企穩」的作用，兩國元首能會面本身就釋放出積極訊號，希望透過對話、溝通、談判來解決現存問題，而不是無限升級、報復，並且也透過行動達成實際成果，表明透過對話協商來解決部分問題是可行的。不像很多人認為的，美中勢必要打新冷戰，甚至陷入「修昔底德陷阱」，最後走向熱戰。

信強說，這次會面意味著雙方有能力管控矛盾和摩擦，不會走向失控局面，「對中美兩國而言，對全世界，其實都是個好消息，我相信全世界應該也都樂見。」

至於美中關係接下來的關鍵，信強認為，要看美國總統川普是否會在明年4月到訪中國，「如果兩國元首能夠在明年實現互訪，那這本身就是一個非常積極的信號」，意味著兩國關係回暖。

他表示，目前還是要看會談成果的落實狀況，以及中美雙方是否「相向而行」，若是這半年內美方落實承諾，減少關稅，雙方互動也有誠意推動關係緩和改善的話，那麼明年4月川普訪中，「我覺得那是大概率事件」。

對於此次會議沒有解決的美中關係隱憂，信強指出，就目前釋出的資訊來看，此次會談沒有談到台灣與南海議題，「但是不談或者談得少，不代表沒有這個問題。」

他形容這些議題是「房間裡的大象」，中美兩國心裡都有數，若沒有妥善處理，可能引發軍事衝突，後果不是關稅戰可比的。

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平30日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...

川習會落幕 大陸談判進度領先台灣？台代表團：兩條線各自進行

美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會，川普會後表示雙方已達成協議。APEC台灣代表團對此表示，每個國...

川習會沒提台灣 我APEC代表團成員：北京議題設定沒成功

川習會在APEC場邊、南韓釜山順利舉行，不只全球聚焦，我方也繃緊神經在南韓緊盯；我APEC代表團成員說，美中能碰面總是好...

川習會沒提台灣 國際關係學者：「沒有聲音」反倒令人擔心

美國總統川普與大陸國家主席習近平30日中午在南韓釜山進行會晤，這不僅是川普回任後兩人首度晤面，也是6年來的首次，但事後北...

