川習會釋出訊號 陸學者：美中關係「企穩」不會失控

中國大陸學者信強今天說，川習會對美中關係起到「企穩」作用，表明協商可解決部分問題，美中關係不會走向失控局面。未來將繼續觀察美方是否落實談判成果，若雙方都有誠意推動關係改善，明年川普訪中機率高。

川習會今日在釜山舉行，中國商務部也公布先前在美中吉隆坡經貿磋商達成的多項成果，包括美對中24%關稅繼續暫停一年、美暫停造船業301調查措施一年，中國也將暫停稀土出口管制措施一年，以及暫停其他相應的反制措施。

對此，復旦大學台灣研究中心主任、美國研究中心副主任信強接受中央社訪問時表示，最有意義的部分是美國答應降低10%「芬太尼關稅」，以及同意暫停「穿透性規則」一年。

「穿透性規則」為美國商務部9月29日宣布擴大實體清單，由一個或多個列入實體清單持股50%以上的子公司，將自動受到該清單的限制。日前復旦大學國際問題研究院院長吳心伯受訪時表示，這項規定若實施，中國將有成千上萬企業受影響。

信強認為，這次川習會對中美關係起到「企穩」的作用，兩國元首能會面本身就釋放出積極訊號，希望透過對話、溝通、談判來解決現存問題，而不是無限升級、報復，並且也透過行動達成實際成果，表明透過對話協商來解決部分問題是可行的。不像很多人認為的，美中勢必要打新冷戰，甚至陷入「修昔底德陷阱」，最後走向熱戰。

信強說，這次會面意味著雙方有能力管控矛盾和摩擦，不會走向失控局面，「對中美兩國而言，對全世界，其實都是個好消息，我相信全世界應該也都樂見。」

至於美中關係接下來的關鍵，信強認為，要看美國總統川普是否會在明年4月到訪中國，「如果兩國元首能夠在明年實現互訪，那這本身就是一個非常積極的信號」，意味著兩國關係回暖。

他表示，目前還是要看會談成果的落實狀況，以及中美雙方是否「相向而行」，若是這半年內美方落實承諾，減少關稅，雙方互動也有誠意推動關係緩和改善的話，那麼明年4月川普訪中，「我覺得那是大概率事件」。

對於此次會議沒有解決的美中關係隱憂，信強指出，就目前釋出的資訊來看，此次會談沒有談到台灣與南海議題，「但是不談或者談得少，不代表沒有這個問題。」

他形容這些議題是「房間裡的大象」，中美兩國心裡都有數，若沒有妥善處理，可能引發軍事衝突，後果不是關稅戰可比的。