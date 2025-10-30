川習會落幕 總統府：樂見美中領袖溝通
川習會30日落幕，美國總統川普於會後表示，這次沒提到台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧表示，對於美中領袖的會談，我方一直都有持續關注當中，樂見中美領袖有這樣的交流跟溝通。
郭雅慧說明，對於美中領袖會談，我方一直都有持續關注當中，我方立場非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也很樂見像這樣，能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊，持續做一些降低風險的努力，我方很樂見中美領袖有這樣的交流跟溝通。
郭雅慧重申，一如過去所說，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，彼此溝通很順暢，未來也會持續跟美國合作，彼此共同致力維護區域，尤其是印太和台海的區域安全、穩定、繁榮，我方會持續朝這個目標，也維持過去的溝通，朝這個方向持續來努力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言