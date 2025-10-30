川習會落幕 總統府：樂見美中領袖溝通

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

川習會30日落幕，美國總統川普於會後表示，這次沒提到台灣議題。對此，總統府發言人郭雅慧表示，對於美中領袖的會談，我方一直都有持續關注當中，樂見中美領袖有這樣的交流跟溝通。

郭雅慧說明，對於美中領袖會談，我方一直都有持續關注當中，我方立場非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也很樂見像這樣，能夠降低各種單邊行為對於區域所帶來的衝擊，持續做一些降低風險的努力，我方很樂見中美領袖有這樣的交流跟溝通。

郭雅慧重申，一如過去所說，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，彼此溝通很順暢，未來也會持續跟美國合作，彼此共同致力維護區域，尤其是印太和台海的區域安全、穩定、繁榮，我方會持續朝這個目標，也維持過去的溝通，朝這個方向持續來努力。

