川習會沒提台灣 我APEC代表團成員：北京議題設定沒成功

川習會在APEC場邊、南韓釜山順利舉行，不只全球聚焦，我方也繃緊神經在南韓緊盯；我APEC代表團成員說，美中能碰面總是好事，對台灣來說，少了一些不確定感；此外，要談台灣議題從一開始就是北京的議題設定，美方自始至終傳遞的訊息很明確，事後來看，中方的行動沒有成功，美國總統川普說整場川習會都沒有談到台灣。

川普幾度強調沒有談到台灣議題，代表團成員指出，美方對於台美關係立場一致，從川普到國務卿魯比歐（Marco Rubio）都做出一致的表態，並與我方保持密切聯繫；事後來看，也與我方對川習會的分析和推測吻合。

代表團成員形容，美中在貿易和科技領域相互掐脖子，緊張態勢持續升高，對全球經濟環境不是好事；因此，雙方領袖能碰面總是好事，對台美未來談判也是好事，降低一些不確定感。

代表團成員指出，美中此時建立的溝通架構能否維持下去，是否能相互兌現對彼此的承諾，都還需要後續觀察。

至於美國的對台政策，代表團成員分析，川普第二任政府的說與做上面，還是非常一致，也相信會持續維持現有政策的立場。

代表團成員指出，最開始將台灣議題綁入川習會的是美國媒體的一篇報導，對於消息來源的推敲，可說是中方在設定議題，最後就是沒有成功。