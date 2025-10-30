快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

川習會沒提台灣 我APEC代表團成員：北京議題設定沒成功

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州即時報導
川習會在APEC場邊、南韓釜山順利舉行，不只全球聚焦，我方也繃緊神經在南韓緊盯。圖／路透社
川習會在APEC場邊、南韓釜山順利舉行，不只全球聚焦，我方也繃緊神經在南韓緊盯。圖／路透社

川習會APEC場邊、南韓釜山順利舉行，不只全球聚焦，我方也繃緊神經在南韓緊盯；我APEC代表團成員說，美中能碰面總是好事，對台灣來說，少了一些不確定感；此外，要談台灣議題從一開始就是北京的議題設定，美方自始至終傳遞的訊息很明確，事後來看，中方的行動沒有成功，美國總統川普說整場川習會都沒有談到台灣。

川普幾度強調沒有談到台灣議題，代表團成員指出，美方對於台美關係立場一致，從川普到國務卿魯比歐（Marco Rubio）都做出一致的表態，並與我方保持密切聯繫；事後來看，也與我方對川習會的分析和推測吻合。

代表團成員形容，美中在貿易和科技領域相互掐脖子，緊張態勢持續升高，對全球經濟環境不是好事；因此，雙方領袖能碰面總是好事，對台美未來談判也是好事，降低一些不確定感。

代表團成員指出，美中此時建立的溝通架構能否維持下去，是否能相互兌現對彼此的承諾，都還需要後續觀察。

至於美國的對台政策，代表團成員分析，川普第二任政府的說與做上面，還是非常一致，也相信會持續維持現有政策的立場。

代表團成員指出，最開始將台灣議題綁入川習會的是美國媒體的一篇報導，對於消息來源的推敲，可說是中方在設定議題，最後就是沒有成功。

川習會 川普 習近平 台美關係 台灣議題 APEC

延伸閱讀

大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

川習會後美一連串退讓 陸前官員：抓到美國小辮子

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川習會未談台灣 北京國際關係學者：談不攏才不說

相關新聞

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平30日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...

川習會落幕 大陸談判進度領先台灣？台代表團：兩條線各自進行

美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會，川普會後表示雙方已達成協議。APEC台灣代表團對此表示，每個國...

川習會沒提台灣 我APEC代表團成員：北京議題設定沒成功

川習會在APEC場邊、南韓釜山順利舉行，不只全球聚焦，我方也繃緊神經在南韓緊盯；我APEC代表團成員說，美中能碰面總是好...

川習會沒提台灣 國際關係學者：「沒有聲音」反倒令人擔心

美國總統川普與大陸國家主席習近平30日中午在南韓釜山進行會晤，這不僅是川普回任後兩人首度晤面，也是6年來的首次，但事後北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。