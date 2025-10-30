川習會沒提台灣 國際關係學者：「沒有聲音」反倒令人擔心

美國總統川普與大陸國家主席習近平30日中午在南韓釜山進行會晤，這不僅是川普回任後兩人首度晤面，也是6年來的首次，但事後北京官方通稿沒有提及台灣，川普也透露沒有談到台灣，對此學者張登及解讀，「沒有聲音」，反倒令人擔心，如果雙方是要先處理急的議題，明年再處理遺留議題，「對我們（台灣）壓力還蠻大的」。而學者王信賢認為，此次川習會是以合作和對話為主軸，未來有可能進入「深水區」，台灣問題將會是其中一個。

台灣大學政治學系教授張登及向本報表示，川普上任以來的高額關稅，大陸予以大規模報復，前面這一個階段的交手以後，雙方可能認為延續這種高成本不穩定的狀態，對雙方短中期的利益都會很難承受，所以希望達成一個暫時性的停火協議。

他表示，今日元首會談只有100分鐘，細節應該在吉隆坡就已經談好，「所以今天只是來確定而已」，雖說如此，但感覺「雙方都還蠻緊張的」，最後川普離場的時應該是有一點「如釋重負」。

張登及並指，美國方面也有需要「增加確定性跟穩定性」。大陸雖「不願打也不怕打」，也從第一階段貿易戰學到應對辦法，但與美國硬碰硬，經濟發展的代價仍相當沉重，所以雙方是「短期相互需要的停火」。現在距離川普聲稱訪問大陸時間還有半年，這半年的停火期應該可以審慎樂觀，雙方會繼續盤點這段時間的損益，也同時了解對方在落實協議過程履行的情況，再來規劃明年4月川普到底要不要去大陸訪問。他如果出訪，習近平藉出席G20回訪機會很大，就會形成一個「美中結構性對抗的冰河期當中的一個短期的回暖」。

這段期間，張登及認為「一定會有小的衝突」，且從現在開始到川普訪問大陸前，還會再有高層級的經貿官員磋商，處理在落實協議過程當中的認知的差異與履行的過程糾紛，幾乎可以斷言一定會有許多摩擦，管控的挑戰不小。

對於川習會沒有提到台灣，張登及解讀，台方的角度應是「希望提到，但是各說各話」，雙方立場差異較大：比如說大陸仍要美國踐行三個公報的政治承諾，美方則要加上「台灣關係法」和六項保證，如此台方才會大感寬慰。

但是顯然以目前的資訊，今天沒有出現這個發展，這最好的情況沒有出現，表示大陸也不希望這個情況出現，可能覺得（各說各話）「與其談不攏，不如不談」。

此外，第二個可能就是雙方互相試探的結果，都達不到對方想要逼迫對方接受的安排，所以既不會出現各說各話，但是也沒有出現劇烈的衝突。

他指出，目前看到的情況就是「沒有聲音」，這「反倒令人擔心」。如果雙方共識「這一次先處理經貿，明年再處理台海問題」，那就表示台海問題「並沒有被放下」，而且雙方都認為對方提出的東西有可以討論的空間，要在明年「慢慢討論」。明年若川普訪問中國大陸，川習交流就不只有100分鐘，有很多時間可以談。他預估，關於台海，應該是有一些議程了，但現在不適合草草處理，比如有人講說要有「第四公報」或是其他東西，但是這一次就循序漸進，雙方觀察對方是不是「真的朋友」，是朋友就先處理急的問題，明年處理遺留的問題，「這其實對我們壓力還蠻大的」。

張登及認為，「沒有聲音」的另一種可能是因為沒有共識，但雙方覺得沒關係，就各自發揮。這樣就是「經貿跟台海的議題脫鈎了」，或者雙方覺得太難了，先放著。這就意味著這件事情上沒有「再保證」，在台海議題上雙方對對方沒有辦法提出有拘束力的要求。這對台灣比較不利，表示美方也無辦法用經貿或者其他議題，包括美日、美韓的加強合作來牽制中國大陸。張登及認為，可以觀察現在到年底，我方空域周圍共軍活動頻率是否跟之前一樣。假如是，就表示美中經貿與安全兩件事情一定程度先脫鉤，到時候就是「臨機處理」。

政治大學國關中心主任王信賢則向本報指出，今天所達到的協議事先都講了，在吉隆坡也都談過，大國領導人碰面不可能再去談細節的東西，今天只是做確認。

他強調，川普這一次亞洲行，不能只看川習，應該看他在馬來西亞、東京、首爾，一路看下來，他與日本首相高市早苗也談到美日同盟、防衛的問題，他跟南韓總統李在明也有談到駐韓美軍，議題不只是朝鮮半島，還有周邊幾個重要的區域，「一看就知道這個東西，基本上就是針對中國而來的」，所以不能只是光看川習，要把整個連在一起看。

王信賢指出，在開場白中，習近平提到和平，意思就是就在和平上面雙方是有共識的，當然習也稱讚川普在一些地方促成和平，也提到說雙方要合作辦點大事、實事、好事等。

他強調，非常重要的是，習近平提到「中國的發展振興同川普總統要實現的『讓美國再次偉大』是並行不悖的」，這是關鍵，跟「太平洋兩岸有足夠空間容納中美兩個大國」是一體兩面的。

王信賢認為，目前看起來，從美國角度來看，川普應該是覺得有達到他的預期，可以得到12分，包含芬太尼關稅降10%，晶片稍微放寬但不會賣最高階的，稀土、購買大豆的問題等，很重要的是川普明年4月要訪問中國大陸，至少目前暫時達到的協議來看，「川普這邊應該是滿意的，才會有4月要訪中這件事」。

他表示，台灣「應該不是這一輪要談的了」，也可能因為川普這兩天講了「台灣是台灣」，從北京角度來講就沒什麼好談。他指出，雙方目前這個階段是合作為主，而不是對抗，若提到台灣問題就一定是對抗，合作的空間就會變少。

整體看來，這一輪往前推到美中在吉隆坡的談判，所有都是營造川習碰面的氣氛，在這樣的氣氛下，有衝突的部分就不是這一輪要談的。但接下來是否下一輪會談或什麼時候會談？王信賢強調，「一定是會談」，因為它真的就是「美中關係裡頭最重要的核心的問題」。

他預期，川習還會有幾次的會面，包括目前預定的川普4月訪中，而川普也邀習近平訪美。明年中國大陸將擔任APEC東道主，美國將主辦G20峰會。換言之，此次川習會是以合作和對話為主軸，未來有可能進入「深水區」，台灣問題將會是其中一個。