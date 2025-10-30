快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
彭博資訊報導，「川習會」或許只有穩定美中關係的效果，美國撤回一連串限制則凸顯中國大陸已掌握美國弱點。美聯社
彭博資訊報導，「川習會」或許只有穩定美中關係的效果，美國撤回一連串限制則凸顯中國大陸已掌握美國弱點。美聯社

美國總統川普與中國國家主席習近平會面後面帶笑容現身，宣稱會談「棒極了」，但美中敲定的一年貿易休戰協議或許只有穩定雙邊關係效果，未化解根深柢固歧見。彭博資訊報導，美中其實只爭取到在戰略領域進一步降低對彼此依賴的時間，新協議也凸顯川普第一任期以來中國大陸實力已大幅增強。

報導指出，川普調降芬太尼關稅和延長暫停課徵對等關稅，將使中國大陸許多產品面臨約47%關稅，足以讓中國大陸規模巨大的製造業維持與亞洲其他國家競爭能力。另一方面，美國也同意撤銷加強限制列入黑名單中國大陸企業的法規，顯示習近平全面祭出稀土管制，可能已對美國新出口管制形成束縛。

戰略與國際研究中心（CSIS）資深顧問甘思德（Scott Kennedy）說：「中國大陸做出一些讓步，但更顯而易見的是中國大陸威脅已促使美國撤回提議的一連串限制。」

川普已贏得中國大陸恢復採購美國黃豆及供應稀土，消除重大政治和經濟弱點。出售TikTok美國事業的協議，則給予川普向年輕選民宣揚他拯救這個熱門社群影音App的機會。另外，川普未允許中國大陸採購輝達（Nvidia）旗艦人工智慧（AI）晶片或削弱美國對台灣的承諾，也讓華府鷹派人士鬆一口氣。

然而，川普長期以來一直承諾透過調整結構來解決美中貿易關係失衡問題，但美中最新協議未涉及這類調整。對急欲掙脫愈演愈烈的針鋒相對及不確定性的投資人而言，很難不把川習會結果解讀成美中只是在一場可能持續數年的爭霸戰叫暫停而已。

中國大陸商務部前顧問屠新泉表示，美國及中國大陸30日都退讓一步，因為雙方都無法真正承受經濟衝擊，但掌控稀土給予中國大陸一張「王牌」。

屠新泉說：「我們無法說這張牌會永遠有效，沒有任何人能下這種結論，但至少目前我們已掌握美國弱點。」

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

川習會後美一連串退讓 陸前官員：抓到美國小辮子

美國總統川普與中國國家主席習近平會面後面帶笑容現身，宣稱會談「棒極了」，但美中敲定的一年貿易休戰協議或許只有穩定雙邊關係...

「情況很罕見」川習會未提到台灣 學者揪1重點：不能掉以輕心

全球矚目的川習會結束，美中雙方都對外表明並未談到台灣議題，國際關係學者認為這是很少見的情況。政大外交系教授黃奎博認為，美...

中美元首會晤後 川普：中國將開始購買「美國能源」

綜合路透社及CNN報導，中美元首會晤後，美國總統川普在Truth Social網站上發文稱，可能與中國達成一項規模非常大...

川習會效應！美中暫停互徵港口費一年 成兩國貿易戰緩和最新跡象

美國與中國互徵港口費的爭議在此次川習會後暫告落幕，華府與北京已同意暫停互徵港口費一年，成為兩國貿易戰緩和的最新跡象。

美中互動反而影響南韓？川習會釜山登場 當地民眾吐憂心

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平今在釜山金海機場旁的南韓空軍基地舉行睽違六年的首次面對面會晤，當地的南韓民眾有的說不...

