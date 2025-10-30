快訊

美股早盤／川習會成果難敵AI支出過高隱憂...標普跌0.3% Meta重挫12%

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

贈川普金冠、金箔高球 亞洲領袖「金禮」策略似奏效

中央社／ 釜山30日綜合外電報導

隨著各國領袖想方設法讓與美國的貿易談判更加順利，川普本週亞洲行，不僅獲得滿滿的讚美，還收到大量的禮物，包括高爾夫球桿與球袋、金冠複製品，以及象徵最高榮譽的大勳章。

亞洲領袖的這些策略，似乎已經奏效。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今天離開亞洲時，這些東道主國家各有斬獲，其中日本與美國簽署關稅協議與稀土文件；韓國則獲川普同意建造核動力潛艦。

在馬來西亞，川普一抵達就即興在紅毯上與民眾共舞，氣氛熱烈。泰國和柬埔寨簽署和平協議，東南亞領袖也趁機對川普大加讚揚。

而在日本，新任首相高市早苗上任僅數日，便借助川普與其已故導師、前首相安倍晉三的私人情誼，展現親美姿態。她贈送川普安倍生前使用的推桿、一顆貼有金箔的高爾夫球，以及由日本球星松山英樹簽名的球袋。

高市與川普共進午餐時，特地選用美國牛與美國米，意在博取川普的好感；高市更宣布已提名川普角逐諾貝爾和平獎。

在韓國，川普抵達時，軍樂隊演奏川普競選活動常聽到的「鄉巴佬樂團」（Village People）經典歌曲YMCA迎賓。總統李在明特地佩戴金色領帶，並贈予川普一頂金冠複製品；川普也成為首位獲頒韓國最高級別勳章無窮花大勳章的美國總統。

而在下午，李在明安排「金色主題甜點」的工作午餐，包括點綴金箔的布朗尼與柑橘，以迎合川普對金色的偏愛。

儘管外交氛圍熱絡，經濟挑戰仍在。川普今年祭出的關稅攻勢，使得美國與日本、韓國等長期盟友在內的國家關係緊繃。這些國家的領導人透過精心的讚美、耕耘私人情誼，以及金光閃閃的禮物，試圖爭取川普的支持，以促進雙方貿易談判的順利進行。

川習會 川普 習近平

延伸閱讀

【重磅快評】川習會未提台灣，賴清德打幾分？

川習會未談台灣 北京國際關係學者：談不攏才不說

川普將重啟核武測試 陸外交部：望遵守義務和承諾

川普下令五角大廈恢復核試 陸國防部：注意到有關報導

相關新聞

美財長貝森特：美中最快這時簽署貿易協議 中方已同意TikTok轉讓協議

英國衛報報導，美國總統川普和中國大陸國家主席習近平30日會面後，美國財政部長貝森特表示，美中最快可能在下周簽署貿易協議。...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

大陸沒做太多讓步！紐時看川習會：川普贏了面子、輸了裡子

紐約時報解讀，本次川習會，中國大陸靠著兩招：停止購買黃豆、管控稀土出口，沒做太多讓步，就讓美國調降關稅、並延後出口管制。...

川習會落幕 大陸談判進度領先台灣？台代表團：兩條線各自進行

美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平舉行雙邊會，川普會後表示雙方已達成協議。APEC台灣代表團對此表示，每個國...

川習會沒提台灣 我APEC代表團成員：北京議題設定沒成功

川習會在APEC場邊、南韓釜山順利舉行，不只全球聚焦，我方也繃緊神經在南韓緊盯；我APEC代表團成員說，美中能碰面總是好...

川習會沒提台灣 國際關係學者：「沒有聲音」反倒令人擔心

美國總統川普與大陸國家主席習近平30日中午在南韓釜山進行會晤，這不僅是川普回任後兩人首度晤面，也是6年來的首次，但事後北...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。