「情況很罕見」川習會未提到台灣 學者揪1重點：不能掉以輕心

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
全球矚目的川習會結束，美中雙方都對外表明並未談到台灣議題。國際關係學者認為這是很少見的情況。圖為川習會結束，大陸國家主席習近平（右）和美國總統川普步出會晤現場，川普也與習近平交談。圖／路透社
全球矚目的川習會結束，美中雙方都對外表明並未談到台灣議題。國際關係學者認為這是很少見的情況。圖為川習會結束，大陸國家主席習近平（右）和美國總統川普步出會晤現場，川普也與習近平交談。圖／路透社

全球矚目的川習會結束，美中雙方都對外表明並未談到台灣議題，國際關係學者認為這是很少見的情況。政大外交系教授黃奎博認為，美中雙方對於共同處理所謂的台灣問題，或許已經形成某種共識或默契，但是並未對外說明。淡江大學戰略所所長李大中則提醒，重點在於「北京為何同意此次不談台灣」？我方有必要更審慎判斷美中互動。

黃奎博指出，美中雙方都沒提到台灣的情況很不常見。中共一向是先談原則再談細節，台灣也始終被大陸當局視為重要基本的原則，怎麼可能沒提到？

他推測可能的原因，其一是雙方都想營造川習會的友好氛圍，對於敏感議題優先淡化處理；其次可能是美中雙方對於共同處理所謂的台灣問題，其實已經形成某種共識或默契，但是並未對外說明。

黃奎博提醒民進黨政府，不能因此以為可以樂觀，反而更要戒慎恐懼，因為這確實是不尋常的情況，尤其外界很難相信台灣不是美中之間最重要的議題之一，雙方各自對外說法中沒有提到台灣，絕對有一定的道理，不能掉以輕心，必須更加關注。

李大中也認為，川習會沒有提及台灣，在過去非常罕見，尤其是北京方面通常對台灣會有制式的提法，諸如拜登任內，北京經常強調「台灣是核心利益中的核心利益」，以及「台灣是美中關係中第一條不能逾越的紅線」等強硬說法，但重點是，這些言論，自川普2.0迄今，北京似乎較少提及，當然，重點也在於美方的回應。

李大中推測，此次台灣議題沒有成為重點，可能的原因是事前雙方幕僚取得默契。在川普方面，美方幕僚與官員可能提醒川普台灣議題的敏感性與重要性，獲得川普接受。尤其川普不希望他所強調的滿載而歸談判結果，是因為他在台灣議題上的重大讓步或妥協而獲得。另外，川普應該更希望聚焦在稀土管制、大豆農產品、芬太尼等他最在意的議題，更可以向美國民眾宣揚從北京得到非常好的談判成果。

李大中進一步分析，重點在於「北京為何同意此次不談論台灣」？原因目前難以判斷，有人認為，也許是因為川普2.0上任迄今，並未如川普1.0打台灣牌，以台灣為籌碼向北京施壓。也有人認為，假設明年4月川普真的訪中，台灣議題不可能是缺席的議題。

李大中強調，台灣仍不能掉以輕心，台灣議題向來是美中關係中的最複雜與重要一環，必須周延判斷局勢。如今美中暫時性偃兵息鼓，藉由時間換取彈性空間，談判進入深水區，稀土管制與科管制都是雙方殺手鐧，台灣仍應審慎判斷動態發展中的美中互動。

