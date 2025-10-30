川習會未談台灣 北京國際關係學者：談不攏才不說

快訊

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京即時報導
美國總統川普（左）與中國大陸國家主席習近平（右）的「川習會」10月30日在南韓釜山登場。路透
川習會」今天上午在韓國釜山登場，會後中方通稿未提「台灣問題」，美國總統川普也稱未談台灣議題。對此，北京國際關係學者時殷弘直言，「大概根本談不攏，所以才不說」；中國人民大學國際事務研究所所長王義桅則分析稱，這可能證明川普更著急於應對大陸的經貿反制，和贏得明年期中選舉、拿諾貝爾獎等。

時殷弘表示，此次川習會後，不但官方通稿、川普本人今天也未聲稱討論了台灣問題，猜想「不大可能不談到這問題，但大概根本談不攏，所以才不說」。

時殷宏說，實際上，今年一月下旬以來，與大陸對台軍事施壓相比，美國政府支持台灣的行動，和美國及其盟國的就台灣問題的對華軍事威懾動作頻繁得多。他也提到，避免中美就台灣問題造成事故性軍事衝突這一重大共識，是形成於美國前總統拜登執政時期。

王義桅認為，這可能證明，川普目前對處理台灣問題不是那麼感興趣，還不想打什麼「台灣牌」，因為他著急的是明年期中選舉、拿諾貝爾和平獎，還有大陸對美的經貿反制。從另一個角度看，王義桅說這也顯示川普在客觀上「更加尊重中國了，把台灣當作中國的內政」。

對於此次中美會晤，王義桅說，很重要的結果是，美國加徵關稅這招對中國大陸「不靈了」，中方反制起了作用，隨明年兩國元首互訪，包括美國迎來建立250周年，擔任G20輪值主席國，中國大陸也將擔任APEC輪值主席，判斷中美關係會迎來一個比較和緩的時期，美國更傾向解決內部事務，這對中美兩國、對台灣都是利多。

但王義桅也提醒，美方內部一些利益集團，不會放棄對中國大陸的打壓，川普也需要滿足自身、家族以及國家利益，所以還是會有一些擾亂，因此，兩國元首外交的引領將是非常關鍵的的。

至於中美釜山峰會後，美國將就芬太尼徵收的20%對陸關稅降至10%，美國對大陸整體關稅降至仍然47%，而中國大陸將「大量」購買美國大豆和其他從產品，川普稱大陸國家主席習近平同意幫忙合作推動終結俄烏戰爭，以及大陸暫停稀土出口管制一年，和川普早前說重啟核武試驗等。

時殷弘坦言，「中國做的讓步不小」，包括美國對華關稅降至47%依然頗高等，相比川普不對大陸加徵100%關稅，可謂「空手套白狼」，因為川普明白美國商界和消費者難以接受美中經濟大致脫鈎。

川習會 川普 習近平 台灣問題 中美關係

相關新聞

川普亞洲行畫下句點！旋風造訪三國簽多項協議 成果一次看

美國總統川普30日結束出訪馬來西亞、日本與南韓共三國的行程，除了參加第13屆美國－東協領導人峰會，並與中國國家主席習近平...

川習會未談台灣？新華社通稿陸方「隻字未提1詞」僅稱中美應算大帳

大陸國家主席習近平30日上午在韓國釜山與美國總統川普舉行會晤。據新華社30下午2時許發布的新聞通稿，習近平呼籲，中美「雙...

擔心川普態度反覆無常...川習會後為何股市走低？分析師這麼解讀

川習會落幕，儘管美國總統川普盛讚會議是巨大的成功，但市場反應審慎，亞股和美股期指在會後應聲下挫。分析師解讀，雙方雖達成共...

長高了？川習會握手照曝光 網揪習近平「氣勢不能輸」：鞋子裡做文章

「川習會」今（30）日上午在南韓釜山舉行，網友翻出2017年11月9日美國總統川普訪問北京時的兩人合照，對比今天釜山「川...

川習會前夕…大陸恢復購美國黃豆 川普預告降芬太尼相關關稅

美國總統川普與中國國家主席習近平今天會面，就在「川習會」登場前夕，外媒報導，中國大陸將恢復採購美國黃豆，被視為中美貿易戰出現緩和跡象的最新訊號。川普昨天預告，兩人會面預計將下調對中國的芬太尼相關關稅，有望解決「許多問題」；華爾街日報也報導，北京若採取行動，減少製作芬太尼的先驅化學物質出口，美國原本對中國商品課徵百分之廿芬太尼相關關稅可望減半。知情人士也說，美中將相互調降船隻港口費。

川習會效應！美中暫停互徵港口費一年 成兩國貿易戰緩和最新跡象

美國與中國互徵港口費的爭議在此次川習會後暫告落幕，華府與北京已同意暫停互徵港口費一年，成為兩國貿易戰緩和的最新跡象。

