川習會未談台灣 北京國際關係學者：談不攏才不說

「川習會」今天上午在韓國釜山登場，會後中方通稿未提「台灣問題」，美國總統川普也稱未談台灣議題。對此，北京國際關係學者時殷弘直言，「大概根本談不攏，所以才不說」；中國人民大學國際事務研究所所長王義桅則分析稱，這可能證明川普更著急於應對大陸的經貿反制，和贏得明年期中選舉、拿諾貝爾獎等。

時殷弘表示，此次川習會後，不但官方通稿、川普本人今天也未聲稱討論了台灣問題，猜想「不大可能不談到這問題，但大概根本談不攏，所以才不說」。

時殷宏說，實際上，今年一月下旬以來，與大陸對台軍事施壓相比，美國政府支持台灣的行動，和美國及其盟國的就台灣問題的對華軍事威懾動作頻繁得多。他也提到，避免中美就台灣問題造成事故性軍事衝突這一重大共識，是形成於美國前總統拜登執政時期。

王義桅認為，這可能證明，川普目前對處理台灣問題不是那麼感興趣，還不想打什麼「台灣牌」，因為他著急的是明年期中選舉、拿諾貝爾和平獎，還有大陸對美的經貿反制。從另一個角度看，王義桅說這也顯示川普在客觀上「更加尊重中國了，把台灣當作中國的內政」。

對於此次中美會晤，王義桅說，很重要的結果是，美國加徵關稅這招對中國大陸「不靈了」，中方反制起了作用，隨明年兩國元首互訪，包括美國迎來建立250周年，擔任G20輪值主席國，中國大陸也將擔任APEC輪值主席，判斷中美關係會迎來一個比較和緩的時期，美國更傾向解決內部事務，這對中美兩國、對台灣都是利多。

但王義桅也提醒，美方內部一些利益集團，不會放棄對中國大陸的打壓，川普也需要滿足自身、家族以及國家利益，所以還是會有一些擾亂，因此，兩國元首外交的引領將是非常關鍵的的。

至於中美釜山峰會後，美國將就芬太尼徵收的20%對陸關稅降至10%，美國對大陸整體關稅降至仍然47%，而中國大陸將「大量」購買美國大豆和其他從產品，川普稱大陸國家主席習近平同意幫忙合作推動終結俄烏戰爭，以及大陸暫停稀土出口管制一年，和川普早前說重啟核武試驗等。

時殷弘坦言，「中國做的讓步不小」，包括美國對華關稅降至47%依然頗高等，相比川普不對大陸加徵100%關稅，可謂「空手套白狼」，因為川普明白美國商界和消費者難以接受美中經濟大致脫鈎。