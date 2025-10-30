美中互動反而影響南韓？川習會釜山登場 當地民眾吐憂心

快訊

聯合報／ 特派記者張文馨／慶州即時報導
美國總統川普（左）和中國大陸國家主席習近平今在釜山金海機場旁的南韓空軍基地舉行睽違六年的首次面對面會晤。圖／路透社

美國總統川普和中國大陸國家主席習近平今在釜山金海機場旁的南韓空軍基地舉行睽違六年的首次面對面會晤，當地的南韓民眾有的說不看好會談成果，更擔心影響南韓，也有人認為中國大陸有很多籌碼可以對美博弈，而南韓沒有，還很容易受到國際局勢影響。

一名擁有軍人身分的民眾表示，只要美中可以談得好的話，他覺得就沒關係，但是他不認為川習會談會有效，也擔心美中互動會影響南韓；對現階段的南韓來說，安保和經濟都很重要，以他的職業來說他更側重前者。

另外有位民眾表示，北京有稀土可以拿來作為對美博弈的籌碼，但南韓不是；且南韓經濟很容易受到國際局勢和大國互動影響，這點令人關切。

他也說，APEC期間在釜山舉行川習會，有望提升南韓的國際地位；這周在慶州登場的APEC對釜山影響不大，金海機場附近有空軍基地，可能安保會比較嚴格，但基本上沒有太大影響。

