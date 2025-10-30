快訊

擔心川普態度反覆無常...川習會後為何股市走低？分析師這麼解讀

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美國總統川普與中國大陸國家主席習近平，30日在南韓釜山舉行峰會。路透
川習會落幕，儘管美國總統川普盛讚會議是巨大的成功，但市場反應審慎，亞股和美股期指在會後應聲下挫。分析師解讀，雙方雖達成共識，但缺乏細節與落實時間，也擔心川普態度反覆無常，後續難料。

新加坡華僑銀行（OCBC）投資策略執行董事曼儂指出，會談的部分內容，如調降中國關稅、北京購買美國黃豆、美國取得中國稀土等，是緩和衝突的良好開端。但需要進一步的細節，並觀察這些措施是否生效，才能對會談結果更具信心。

金利豐證券的研究主管黃德几態度較悲觀。他說，就市場和美中會談而言，目前沒看到任何正面驚喜，問題還是一樣，會議落幕後，是否真的表示兩國將發布聯合聲明，美國接著會下調對陸關稅、取消科技管制？中國也將再次輸出稀土？他認為不大可能，市場已反映出多數利多，這可能是「掃興」的發展。

盛寶（Saxo）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）也說，這場會議看來想靠選擇性重啟貿易渠道以恢復信心，來試圖重塑美中論述。但許多議題懸而未決，稀土問題未有時間表，倘若中國業者不需進口黃豆，大陸恢復購買黃豆，也不算是巨大勝利。此外，會談也未提及輝達Blackwell晶片。

道富環球投資管理的資深固定收益策略師盧正彥（Masahiko Loo音譯）表示，川習會是策略性暫停或短暫降溫，而非結構性的突破，農業和科技業等關鍵產業，可見短期支撐，但底層緊張依舊，美中可能會繼續結構性脫鉤。

他說，市場估計兩國會持續對話、進行策略合作，但懷疑會有重大交易，所以對新聞走向非常敏感。雙方語調若有轉變，特別是川普，可能會迅速重燃關稅威脅，並觸發避險情緒。

