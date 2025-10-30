市場怎麼看川習會？分析師：似戰術性休戰 恐虎頭蛇尾

中美元首會晤結束，美國總統川普在會談後宣布稀土、關稅等議題的結果。路透報導稱，市場對此反應平淡，分析指出，這看起來像是戰術性暫停，而非戰略上的突破。

馬來亞銀行證券駐新加坡大宗經紀業務交易主管Tareck Horchani指出，中美貿易休戰，很可能會被視為一種緩解性反彈，而不是結構性重啟。當這種休戰發生時，雙方首先強調的領域之一是農業，這是美國的一個政治敏感領域，因為農民是重要票倉。

總的來說，這看起來像是一次戰術性暫停，而不是戰略上的突破，技術、供應鏈和稀土方面的緊張局面仍未解決。

KENANGA投資銀行駐吉隆坡分析師Muhammad SAIFUDIN BIN SAPUAN亦認為這是一個戰術性的停頓，而不是結構性的轉變，因為雙方可能都想緩和緊張局勢。但休戰將有助於在短期內穩定全球情緒和貿易預期，從而令全球需求和供應鏈形勢得到緩解。儘管如此，預期中美之間的結構性脫鉤將繼續左右長期前景。

香港金利豐證券研究部執行董事黃徳幾認為，無論是對市場還是對中美談判，目前都未看到任何大驚喜。還是那個問題-會面結束後，是否真的意味著兩國將發表聯合聲明，然後美國將取消對中國的所有關稅，放棄技術限制，而中國將再次出口稀土？他認為：「沒有任何這種可能性」。

他又指出，市場已經對大部分利好因素進行了消化，事情的發展可能會有些「虎頭蛇尾」。