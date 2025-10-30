川習會落幕…學者：川普談稀土、芬太尼等成果 意圖塑造談判取得勝利
美國總統川普星期四（10月30日）在空軍一號上接受媒體採訪時說，他與大陸國家主席習近平在韓國釜山舉行了一次「非常棒的會晤」，並稱「所有稀土問題都已解決」，中國大陸將暫緩實施稀土出口許可證措施至少一年。
川普還宣布，在中國同意協助遏制芬太尼流通後，美國將立即對因芬太尼問題向中國加徵的關稅減半；此外，中國也將恢復採購美國大豆。
據新加坡《聯合早報》報導，新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝分析，川普談到的內容都是川普最關切的議題，也是川普要向美國國內交代的事項。
「正因如此，他以意義重大的方式談論那些內容，因為他能塑造成談判取得勝利的重大成就。」
駱明輝也判斷，經過這次中美元首會面之後，兩國關係能暫時穩定下來，但雙方是否執行所達成的共識仍有待觀察。
駱明輝還說，川普透露中美元首明年將互訪，釋放了中美關係的正面訊號。
