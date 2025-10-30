川習會未談及台灣 學者分析：避免台灣問題「核心化」

睽違六年，美國總統川普與大陸國家主席習近平星期四（10月30日）在韓國釜山舉行雙邊會談。出乎外界意料，川普會後表示，會中沒有提到台灣問題。受訪學者分析，這可能是川普避免將台灣問題「核心化」的操作，但他明年4月訪問北京時恐怕很難迴避。

據新加坡聯合早報報導，川習會談進行約1小時40分鐘，川普在會談結束後隨即搭乘乘空軍一號返美。他在機上接受媒體訪問時說，雙方有談到俄烏議題，美中將合作，試圖解決這場戰爭。

媒體也問及會談中是否有談到台灣議題，川普則說，「沒有提到台灣，也沒有被討論。」

川普前一天結束訪日行程，乘機從日本飛往南韓途中接受隨行媒體訪問時，曾說不確定是否會與習近平談到台灣議題，「我不知道我們是否會談到台灣，我不確定。他（習近平）可能想問一下。但也沒什麼好問的。台灣就是台灣。」

大陸官媒新華社在川習會後發布的新聞稿中，同樣沒有提到關於台灣問題的內容。

對此，南京大學國際關係學院院長朱鋒推斷，這反映了川普不願意將台灣問題「核心化」的策略性操作。

台灣淡江大學國際事務與戰略研究所李大中則指出，川普已證實明年4月訪問北京，屆時恐怕很難迴避對台灣問題做出表述。 「這次王對王不提...。假設（川普）是明年4月去北京，會不會提呢？我覺得很難（不提）。」他認為，美國一定需要重申一些既有立場，而對台灣課題一定還是會非常謹慎、小心。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳日前在座談會中則表示，中共「第十五個五年規畫」範圍是2026至2030年，這對於中國式現代化、對兩岸關係推進都是關鍵性時刻，很難想像大陸不會在反獨、促統、促融上有所推進，提出一些操之在己、具體的方法。

因此張五岳研判，北京對台政策或不再停留於口頭宣示與寄望在單邊作為，將來會利用國際場域推進，甚至嘗試落實到台灣內部，台灣需要思考因應。

張五岳表示，川普明年訪問大陸前，美台關係成為美中關係的引爆點機率不高，因此從現在到明年大陸通過十五五規畫之間，將是兩岸推動民間交流、社會交流的機遇期，是否願意運用取決於兩岸執政者的智慧。